Paga gli stipendi ma non le tasse | l’imprenditore non è punibile

Caso Attiva - Pagnanelli : 'Saranno Pagati interamente gli stipendi trattenuti' : Cibi taroccati: Coldiretti raccoglie firme per difendere il Made in Italy 3 Caso Attiva, Pagnanelli: 'Saranno pagati interamente gli stipendi trattenuti' 4 Ponte del mare, al via la manutenzione: ...

“Costretta a farlo per Giorgio”. Gemma non aveva i soldi e a Uomini e Donne non nasconde i suoi problemi economici. “Dovevo pur Pagare il biglietto del treno per Firenze…” : Di Gemma Galgani, ormai, sappiamo quasi tutto. Protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, la ex di Giorgio Manetti non è ancora stata spodestata da alcuna altra dama, nonostante siano anni che partecipa al programma di Maria De Filippi. Anzi, adesso ‘rischia’ pure una promozione, visto che ha chiesto alla produzione di prendere il posto di Tina Cipollari al trono classico. La vedremo quindi anche in veste di ...

Venezia - Mose tra ditte non Pagate e diffide per lavori eseguiti male. Le banche disertano gli appalti - Consorzio nei guai : Le banche, non solo italiane, ma europee, sembrano non fidarsi dell’affare Mose e dell’impegno dello Stato di portare a termine, entro il 2020, un’opera che alla fine sarà costata 5 miliardi e mezzo di euro. Il Consorzio Venezia Nuova ha, infatti, messo in gara una “procedura competitiva con negoziazione” per l’affidamento del servizio di tesoreria e di finanziamento bancario per il completamento degli interventi per la ...

Torino. Ampliamento sosta a Pagamento nella zona degli ospedali : L’assessora alla Viabilità, Maria Lapietra, e i vertici del Gruppo Torinese Trasporti hanno incontrato, all’ospedale Molinette, i rappresentanti sindacali dei

Pomigliano - l’appello alla Cassazione per gli operai Fiat Pagati per stare a casa : “Ricordino che esiste diritto di critica” : A settembre del 2016, tutti noi firmatari indirizzammo una lettera aperta ai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Napoli, che stava per emettere una sentenza sul licenziamento di cinque operai della Fiat di Pomigliano – rei, secondo l’azienda, di aver messo in scena l’impiccagione di un fantoccio raffigurante l’allora amministratore delegato Sergio Marchionne davanti ai cancelli del centro logistico di Nola. Solo tre giorni prima di ...

BlaBlaCar - arrivano gli abbonamenti. Tariffa fissa per Pagare le commissioni : MILANO - Novità in casa BlaBlaCar. La piattaforma di Car pooling dal 14 marzo introdurrà una forma di abbonamento che sostituirà il sistema esistente e che permetterà agli utenti di compiere viaggi ...

Allarme rosso dal 3202071016 per i servizi a Pagamento di Wind : tutti i dettagli : Stanno aumentando in modo considerevole in questi giorni le segnalazioni da parte degli utenti che hanno ricevuto SMS dal numero 3202071016. Si tratta di un'utenza utilizzata in automatico da Wind via messaggini, per annunciare l'avvenuta attivazione di un servizio a pagamento. Per intenderci, quelli che solitamente hanno un costo compreso tra i 5 e i 6 euro a settimana e che spessissimo vengono avviati contro la nostra volontà, semplicemente ...

"Ha strangolato mio figlio Gabriel e deve Pagare. Ma lasciatela in pace - non abbiate rabbia. Io e pesciolino non siamo così" : Ha scioccato tutto un paese la drammatica vicenda del piccolo Gabriel Cruz, 8 anni, scomparso 12 giorni fa a Almeria nel sud della Spagna, il cui cadavere è stato ritrovato nel baule dell'auto della compagna del padre la dominicana Ana Julia Quezada, 43 anni, ritenuta la presunta assassina.Il bimbo, ha rivelato oggi l'autopsia, è stato strangolato il giorno stesso della scomparsa. La donna, da giorni principale sospetta per la ...

Domenica Live - quanto sono Pagati gli ospiti? Lorenzo Crespi svela quanto vale un gettone di presenza : Su Leggo.it gli aggiornamenti su Lorenzo Crespi. Era andato a Domenica Live per parlare della sua disastrosa situazione economica e delle condizioni di salute ma Lorenzo Crespi, nell'intervista, ...

Arezzo - la sentenza del fallimento dopo la scadenza degli stipendi : Pagamenti in dubbio : Arezzo, 12 marzo 2018 - Ormai è un conto alla rovescia: meno quattro , giorni, all'udienza per il fallimento dell'Arezzo calcio. Nella quale ognuno dovrà mostrare le proprie carte, come in una partita ...

Ermotti - Ubs - è il banchiere svizzero più Pagato : 14 - 2 milioni - nonostante il calo degli utili : LUGANO - Sergio Ermotti, ceo di Ubs, ha incrementato, nel 2017, il suo stipendio di mezzo milione di franchi, poco più di 400 mila euro, finendo per incassare 14,2 milioni. Che in valuta unica fanno ...

Diretta / Paganese Rende (risultato live 0-0) streaming video e tv : Primi squilli degli ospiti : Diretta Paganese-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 10 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:37:00 GMT)

Isola 2018 - il compagno di Craig ha un tumore : "Volevo avere i soldi per Pagargli le cure" : Enzo Bitetti, compagno di Craig Warwick dell'Isola dei famosi, ha un tumore ed è per questo che il sensitivo inglese ha deciso di partecipare al reality show. Purtroppo la sua avventura è terminata prima del previsto, ha dovuto abbandonare per problemi di salute che non gli consentivano di condurre una vita da naufrago, con tutti i disagi del caso, ma il motivo che lo ha spinto a partecipare è di tutto rispetto. Qual è? Voleva raccogliere i ...

Interrail - il biglietto è gratis per i 18enni : a Pagare è la Commissione europea : L'Interrail per generazioni di giovani è stato molto più di un viaggio: è stata un'occasione per percepire fisicamente l'Europa unita, treno dopo treno, stazione dopo stazione. Ora per 30mila...