Paesi africani all' Europa | Vietare il commercio di avorio per salvare gli

L'Ucraina ha eguagliato i Paesi africani in termini di libertà economica - : Secondo il rapporto, l'economia in Ucraina è stimata dagli esperti come "per lo più non libera". Accanto alL'Ucraina ci sono il Camerun e la Sierra Leone. Allo stesso tempo, L'Ucraina ha migliorato il suo risultato di 3,8 ...

Rivolta degli ambasciatori africani Paesi di m...? Trump si scusi : I Paesi africani adesso chiedono le scuse da parte di Donald Trump. Di fatto, secondo alcune indiscrezioni riportate dal Washington Post il presidente avrebbe definito gli stati africani come "shitole countries", ovvero "Paesi di m...". Parole che sono state smentite dalla Casa Bianca ma che hanno sollevato un vespaio di polemiche. E così proprio l'Unione africana ha mandato un messaggio agli Stati Uniti: ...

