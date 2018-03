P3 - per i giudici fu associazione segreta : condannato Carboni : ... Vincenzo Carbone, 10 mesi di reclusione all'ex sottosegretario all'Economia del governo Berlusconi Nicola Cosentino e all'attuale sindaco di Pontecagnano Ernesto Sica, già assessore regionale della ...

P3 - per i giudici fu associazione segreta : condannato Carboni : P3, per i giudici fu associazione segreta: condannato Carboni Per l’uomo d’affari la condanna è di 6 anni e 6 mesi nel processo sul presunto comitato d'affari che puntava a condizionare gli organi costituzionali. Denis Verdini assolto dall’accusa di associazione a delinquere ma ritenuto colpevole di finanziamento ...

Giustizia - giudici di pace in sciopero per un mese dal 9 aprile : Giustizia, giudici di pace in sciopero per un mese dal 9 aprile La protesta contro la riforma che, accusano, precarizza la categoria, limitando l'impiego dei giudici a 2 giorni la settimana, abbattendone gli emolumenti e non riconoscendo tutela alcuna per maternità, paternità, malattia Parole chiave: ...

Amici 2018 giudici - grandi nomi per il Serale : le ultime indiscrezioni : Chi sono i giudici di Amici 2018? grandi nomi per il Serale! Abbiamo visto passare diversi artisti all'interno del reality show di Canale 5, che hanno giudicato, in un modo del tutto personale, gli allievi che si sono esibiti dinanzi a loro. In quest'ultima edizione ci potrebbero essere delle gradite novità: se sembra essere confermata Ambra Angiolini, un'incognita è la presenza di Lorella Cuccarini, della quale si è parlato molto anche l'anno ...

Messina : De Luca - allibito per censure giudici contro mio arresto : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo letto con molta attenzione le motivazioni che il tribunale della libertà ci ha notificato qualche giorno fa a sostegno della sentenza del 24 novembre scorso di annullamento dell’arresto ingiustamente subito l’ 8 novembre scorso ad appena tre giorni dalla mia rielezione al parlamento siciliano e siamo rimasti allibiti per la chiara e netta presa di posizione e censure del collegio ...

Follia dei giudici contabili : "Berlusconi paghi i danni per la caduta di Prodi" : Per mandare a casa il governo Prodi, il 24 gennaio 2008, ci si misero in tanti: quasi tutti fino a quel momento suoi alleati, da Clemente Mastella , Udeur, a Lamberto Dini a Franco Turigliatto , ...

Al via i casting per Masterchef Italia 8 : in primavera le riprese della nuova edizione - chi saranno i giudici? : Al via i casting per Masterchef Italia 8 e tutti coloro che vogliono prendere il posto di Simone potranno farlo rimboccandosi le mani partendo proprio da ora. Il cooking show avrà un'ottava edizione che andrà in onda a fine anno, sempre da dicembre in poi, nonostante quello che è successo con gli episodi che si sono conclusi la scorsa settimana. Gli ascolti non sono stati dei migliori tant'è che il programma si è tenuto stabile tra i tre e i ...

Venezia - in tribunale mancano giudici e personale : “Stop per sei mesi alle udienze preliminari” : Non ci sono giudici, manca il personale, e il presidente del tribunale di Venezia assume una decisione drastica. Stop per sei mesi alle udienze preliminari, ovvero per la comparsa di imputati, difensori e parti lese davanti al giudice che esamina richieste di rinvio a giudizio o di riti alternativi. Il provvedimento del presidente Manuela Farini non è immediatamente esecutivo, ma dovrà passare al vaglio del consiglio giudiziario e poi del ...

Giudici - per Corona solo diffida : ANSA, - MILANO, 7 MAR - Il giudice della Sorveglianza di Milano Simone Luerti ha respinto la richiesta di revoca dell' affidamento terapeutico concesso nei giorni scorsi a Fabrizio Corona che, dunque, ...

Alfie morirà come Charlie Gard : i giudici confermano l’ok per staccare la spina : Alfie morirà come Charlie Gard: i giudici confermano l’ok per staccare la spina I giudici dell’Alta Corte di Londra hanno confermato la loro decisione di staccare la spina a Alfie Evans, il bambino di 21 mesi ricoverato in stato semi-vegetativo all’ospedale di Liverpool a causa di una malattia neurologica degenerativa, respingendo il ricorso dei genitori. […] L'articolo Alfie morirà come Charlie Gard: i giudici confermano l’ok ...