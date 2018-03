P3 | giudici | condanna a 6 anni per Carboni Un anno e 3 mesi a Verdini per finanziamento

P3 - per i giudici fu associazione segreta : condannato Carboni : ... Vincenzo Carbone, 10 mesi di reclusione all'ex sottosegretario all'Economia del governo Berlusconi Nicola Cosentino e all'attuale sindaco di Pontecagnano Ernesto Sica, già assessore regionale della ...

P3 - per i giudici fu associazione segreta : condannato Carboni : P3, per i giudici fu associazione segreta: condannato Carboni Per l’uomo d’affari la condanna è di 6 anni e 6 mesi nel processo sul presunto comitato d'affari che puntava a condizionare gli organi costituzionali. Denis Verdini assolto dall’accusa di associazione a delinquere ma ritenuto colpevole di finanziamento ...

Robinho - condanna per stupro. I giudici : Dispregio per la vittima : Nove anni per violenza sessuale a Robinho, l'ex asso del Milan è stata condannato per aver stuprato una ragazza albanese - al tempo dei fatti 22enne - nel guardaroba del "Sio Café", noto locale milanese in cui la giovane stava festeggiando il compleanno. Ora, come riporta La Gazzetta, sono note le motivazioni della nona sezione del Tribunale di Milano.Motivazioni chocI giudici scrivono: "Si deve dare rilievo ...

Accoltellò due giudici a Perugia : condannato a 12 anni : Il gup di Firenze Alessandro Moneti ha condannato a 12 anni di reclusione, con rito abbreviato, il 53enne Roberto Ferracci, l'albergatore di Spello che il 25 settembre Accoltellò due magistrati del ...

Dj Fabo - Cappato ai giudici : “Meglio condannato che assolto perché giudicate irrilevante il mio aiuto a Fabiano” : “Se dovesse essere giudicato irrilevante l’aiuto che ho dato a Fabiano, a una assoluzione preferisco una condanna”. Lo ha detto Marco Cappato, l’esponente dei radicali imputato per aiuto al suicidio a Milano per aver accompagnato Dj Fabo in Svizzera per mettere in atto la procedura della ‘dolce morte’, nelle sue dichiarazioni spontanee in aula. Dichiarazioni con cui ha rivendicato di essere “andato ad ...