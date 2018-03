«P3 | fu un' associazione segreta» | condannati Carboni | Verdini e Cosentino

PROCESSO P3 “associazione SEGRETA”/ Condanne Carboni-Cosentino : Verdini assolto - resta finanziamento illecito : PROCESSO P3, per i giudici fu "associazione segreta": Condanne per Flavio Carboni e Nicola Cosentino, assolto Denis Verdini ma resta per lui condanna per finanziamento illecito(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:04:00 GMT)

P3 - per i giudici fu associazione segreta : condannato Carboni : P3, per i giudici fu associazione segreta: condannato Carboni Per l’uomo d’affari la condanna è di 6 anni e 6 mesi nel processo sul presunto comitato d'affari che puntava a condizionare gli organi costituzionali. Denis Verdini assolto dall’accusa di associazione a delinquere ma ritenuto colpevole di finanziamento ...

