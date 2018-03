Ora Google Maps indica i percorsi per le sedie a rotelle

Google punta sull'aerotaxi elettrico COra : ... un obiettivo ambizioso che punta a innovare drasticamente i servizi di mobilità in un paese che ha poche strade e collegamenti difficili, ma che potrebbe comunque conquistare tutto il mondo.

Google Lens in Assistant Ora permette la selezione del testo : Google Lens, uno dei servizi più interessanti lanciati da Big G negli ultimi anni, permette finalmente la selezione del testo anche in Assistant. Negli scorsi mesi Lens è stato rilasciato sia per l'app Foto che per Google Assistant, tuttavia si evidenziava una certa mancanza di uniformità. Adesso Google ha deciso di rimediare. L'articolo Google Lens in Assistant ora permette la selezione del testo proviene da TuttoAndroid.

Larry Page di Google punta sull'aerotaxi elettrico COra : Wellington , askanews, - Versatile ed ecologico, decolla come un elicottero, ma vola come un aereo e ha l'aspetto di un drone. Il futuro del trasporto potrebbe passare da Cora, l'aerotaxi elettrico in ...

Google Drive : migliOra l’organizzazione grazie ai colori delle cartelle : Google Drive ha annunciato una nuova feature, ossia la possibilità di cambiare il colore delle varie cartelle e scegliere tra le tante tonalità disponibili L'articolo Google Drive: migliora l’organizzazione grazie ai colori delle cartelle proviene da TuttoAndroid.

Google Contatti permette Ora di inviare denaro con Google Pay : Google Contatti sta iniziando a includere una funzione per il trasferimento del denaro attraverso Google Pay: la novità è in rollout lato server e sta piano piano raggiungendo i Paesi in cui il servizio di pagamento di Big G è disponibile. L'articolo Google Contatti permette ora di inviare denaro con Google Pay proviene da TuttoAndroid.

Google Lens riconosce Ora animali e piante - e arriva anche su ChromeOS : Google Lens sa ora riconoscere animali e piante, anche se solo tramite Google Foto, e arriva anche sui dispositivi con ChromeOS: ecco le ultime novità sul servizio di machine learning dedicato alle immagini di Google. L'articolo Google Lens riconosce ora animali e piante, e arriva anche su ChromeOS è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome Ora è compilato con il Clang - abbandonato il Visual C+++ : Fin’ora il browser Google Chrome per Windows è sempre stato compilato usando il compilatore fornito con Visual Studio, il Visual C++ Compiler (cl.exe), ma le cose sono cambiate. Per allinearsi alle versioni Linux e Mac OS, Google è passata al Clang, un compilatore LLVM based che permetterà loro di riutilizzare le configurazioni scritte per gli altri OS. La differenza per gli utenti non dovrebbe vedersi, salvo gravi bug generati ...

Google Chrome Ora è compilato con il Clang : Fin’ora il browser Google è sempre stato compilato usando il compilatore fornito con Visual Studio, il Visual C++ Compiler (cl.exe), ma le cose sono cambiate. Per allinearsi alle versioni Linux e Mac OS, Google è passata al Clang, un compilatore LLVM based che permetterà loro di riutilizzare le configurazioni scritte per gli altri OS anche per Windows. La differenza per gli utenti non dovrebbe vedersi, salvo gravi bug generati ...

Google Maps Go disponibile in Italia : Ora potete scaricarla dal Play Store : Google espande la compatibilità di Google Maps Go, la versione alleggerita di Google Maps lanciata verso la fine dell'anno passato, e fa sì che sia installabile in qualsiasi dispositivo, anche in Italia. L'articolo Google Maps Go disponibile in Italia: ora potete scaricarla dal Play Store è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google vende guida ai ristOranti Zagat al sito The Infatuation : Stando alle notizie diffuse dall'azienda stessa, social media, app e sito web raccolgono circa 3 milioni di persone al mese, in tutto il mondo. I cofondatori di Zagat , Tim Zagat è ancora Ceo dell'...

Google lancia Hangouts Chat - migliOra G Suite e i risultati delle ricerche : Google rende più intelligente G Suite con il Quick Access nei Documenti, lancia Hangouts Chat, un concorrente di Slack, e offre risultati più accurati alle nostre domande nella funzione di ricerca. L'articolo Google lancia Hangouts Chat, migliora G Suite e i risultati delle ricerche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google chiede feedback agli utenti per migliOrare l’esperienza Pixel : Inutile specificare il motivo per cui Google conduce queste indagini: l'obiettivo ultimo è migliorare il più possibile l'esperienza utente dei Pixel L'articolo Google chiede feedback agli utenti per migliorare l’esperienza Pixel è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Word Coach punta a migliOrare il vocabolario degli utenti con un gioco test : Google Word Coach sta iniziando a comparire sotto la scheda del dizionario proponendo all'utente un breve test che verifica l'apprendimento dei termini ricercati in passato attraverso cinque domande, alcune delle quali chiederanno sinonimi, contrari oppure chiederanno di riconoscere delle immagini collegate alle parole cercate. Le risposte tra cui scegliere saranno in ogni caso due e per quelle corrette verranno assegnati dei punti. L'articolo ...

Le Azioni su Google supportano Ora 16 lingue - con maggiori integrazioni con le app : Google rende disponibili le Azioni per Google Assistant in sette nuove lingue, arrivando a un totale di sedici. Migliora inoltre l'integrazione con le applicAzioni e la capacità di gestire le informAzioni geografiche. L'articolo Le Azioni su Google supportano ora 16 lingue, con maggiori integrAzioni con le app è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.