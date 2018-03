Operatrice ecologica licenziata | rifiutato il ricorso dal giudice

Blastingnews

: RT @LelloEsposito5: Nel paese di Pulcinella: Prende un monopattino dalla Spazzatura,operatrice ecologica (Monnezzara)VIENE LICENZIATA...Un… - MorenQ8 : RT @LelloEsposito5: Nel paese di Pulcinella: Prende un monopattino dalla Spazzatura,operatrice ecologica (Monnezzara)VIENE LICENZIATA...Un… - vi_basta : RT @LelloEsposito5: Nel paese di Pulcinella: Prende un monopattino dalla Spazzatura,operatrice ecologica (Monnezzara)VIENE LICENZIATA...Un… - DAMICOYago : RT @LelloEsposito5: Nel paese di Pulcinella: Prende un monopattino dalla Spazzatura,operatrice ecologica (Monnezzara)VIENE LICENZIATA...Un… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Era statail 30 giugno 2017 dopo undici anni di servizio nella ditta di nettezza urbana di Collegno, la Cidiu che si occupa della raccolta dei rifiuti nella zona ovest di Torino.per aver rubato tra i rifiuti La donna di 40 anni, separata, madre di 3 figli, vive in una casa popolare ed ha sempre lavorato duramente. Non era la prima volta che amici e colleghi le regalavano qualcosa per aiutarla, visto che anche il padre dei suoi figli era senza lavoro. Quella mattina di maggio una sua collega prese dai rifiuti un monopattino e lo diede a Lisa, come viene chiamata Elisabethe dagli amici, per portarlo al figlio di 8 anni. Lisa prese il monopattino e lo mise in macchina. Tesi confermata dalla sua collega, ma questo non bastò a salvarla dal licenziamento e Lisa si è trovata in mezzo a una strada dalla sera alla mattina. L'azienda ha subito chiarito la sua posizione ...