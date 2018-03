Operai della Bonatti sequestrati in Libia | arrestati tre militanti dell' Isis

Libia - tre militanti Isis arrestati per il sequestro dei 4 Operai della Bonatti : Libia, tre militanti Isis arrestati per il sequestro dei 4 operai della Bonatti Fausto Piano, Salvatore Failla, Filippo Calcagno e Gino Pollicardo furono rapiti nel luglio del 2015 Continua a leggere L'articolo Libia, tre militanti Isis arrestati per il sequestro dei 4 operai della Bonatti proviene da NewsGo.

Torino - Operaio dell'Embraco si incatena ai cancelli della fabbrica : "Non mollo" : I licenziamenti e la delocalizzazione degli stabilimenti italiani in Slovacchia hanno scatenato la protesta di un centinaio di lavoratori. Il ministro dell'Industria ha incontrato la commissaria alla Concorrenza Vestager: "L'incontro è andato bene, ha molto ben chiaro il problema"

Torino, operaio dell'Embraco si incatena ai cancelli della fabbrica: "Non mollo" I licenziamenti e la delocalizzazione degli stabilimenti italiani in Slovacchia hanno scatenato la protesta di un centinaio di lavoratori

Embraco - Operaio si incatena ai cancelli della fabbrica : 'Non mollo' : Un lavoratore dell'Embraco, Daniele Simoni, si è incatenato ai cancelli della fabbrica di Riva di Chieri , Torino, . "Non voglio mollare, è la mia fabbrica che mi ha dato da mangiare per 25 anni e ...

Embraco conferma i licenziamenti - un Operaio si incatena ai cancelli della fabbrica : "Non molliamo" : L'azienda dice no alla cassa integrazione e tira dritto sulla delocalizzazione in Slovacchia, i lavoratori bloccano la statale Torino-Asti. E Calenda annuncia di voler chiedere chiarimenti in Ue: "In questo caso sono stati dati aiuti di stato illegittimi? E come intende affrontare il tema la Commissione europea?"

Marco - Domenico - Antonio - Massimo e Roberto. Lo Stato Sociale sul palco con i nomi degli Operai della Fiat : Marco, Domenico, Antonio, Massimo e Roberto. I cinque ragazzi de Lo Stato Sociale si sono esibiti stasera, con attaccato alla giacca un cartellino che riportava uno dei nomi. Il riferimento è Domenico Mignano, Marco Cusano, Antonio Montella, Massimo Napolitano e Roberto Fabbricatore, i cinque metalmeccanici della Fiat reintegrati dopo il licenziamento, dichiarato illegittimo, ma mai tornati in fabbrica, nonostante venga pagato loro ...

La svolta della destra - adesso punta ai voti degli Operai non tutelati : ... spiega il sociologo Mimmo Carrieri, che ha appena presentato una ricca ricerca de La Sapienza sul mondo del lavoro che cambia. Lo studio ruota intorno ad un dato: il 68% dei lavoratori italiani non ...

Napoli - palazzo di giustizia - svolta per gli Operai della manutenzione : saranno tutti assunti dalla nuova ditta : svolta in serata dopo il sit-in di protesta pacifico organizzato nella mattinata dagli operai che si occupano della manutenzione di impianti elettrici e idraulici a palazzo di giustizia. Una ...

Incidenti : muore Operaio a Parabiago - il cordoglio della Cgil : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - Un operaio della Eco Eridania di Parabiago ha perso la vita questa mattina dopo essere precipitato, stando ai primi rilievi, per tre metri dopo avere aperto una grata per ripulire un pozzetto di liquido di scarto. L'uomo è dipendente della Eco Eridania, azienda che si t

Treno deragliato - il giallo della tavoletta di legno. Operai sorpresi al lavoro in area sequestrata : Come una zeppa di emergenza è stata posizionata prima del deragliamento proprio nel punto in cui la rotaia si è rotta

In Cina 1.500 Operai hanno impiegato solo 9 ore per costruire la ferrovia della nuova stazione di Nanlong : costruire una ferrovia in sole nove ore? Ad aver compiuto la grande impresa 1.500 operai cinesi, i quali hanno realizzato il progetto dellanuova stazione ferroviaria nella provincia del Fujian, nel sud della Cina.Zhan Daosong, vice direttore del China Tiesiju Civil Engineering Group, principale compagnia di costruzione ferroviaria del paese, ha affermato: "Per la costruzione della stazione ferroviaria di Nanlong, nella città della Cina ...

Milano - mercoledì lutto cittadino per esequie Operaio della Lamina : Milano, 23 gen. (askanews) Si terranno mercoledì 24 gennaio nella parrocchia San Martino in Greco di piazza Greco 11 a Milano, i funerali in forma strettamente privata di Giuseppe Setzu, uno dei ...

Colombia - dieci Operai sono morti nel crollo di un ponte poco fuori Bogotà. Le immagini della sciagura : dieci operai sono morti nel crollo di un ponte in Colombia, poco fuori dalla capitale Bogotà. La Protezione civile ha precisato che gli operai stavano lavorando al drenaggio lungo il ponte, che si trova a circa 95 chilometri da Bogotà, quando la struttura è crollata. Nove persone sono morte sul colpo. Una decima è morta poco dopo in ospedale per le gravi ferite. Si sta ancora cercando di chiarire quante persone fossero sul posto al momento del ...