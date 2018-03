Opel Mokka X - Nuovi collaudi per la seconda generazione

quattroruote

(Di venerdì 16 marzo 2018) Dopo l'acquisizione da parte del Gruppo PSA lalancerà sul mercatomodelli creati con tecnologie di origine francese. Oltre alle Crossland X e Grandland X, già basate sulle piattaforme condivise con modelli delle Case transalpine, anche la nuovadellaX sfrutterà le sinergie interne al gruppo debuttando sul mercato il prossimo anno con con proporzioni evolute e tecnologie inedite.Nuovo stile. Rispetto al primo avvistamento il nuovo muletto non svela ulteriori dettagli di design: le camuffature sono all'incirca le stesse, compresa la copertura che nasconde il frontale. Nella zona dei passaruota parte degli archi di protezione in plastica sono privi di pellicole: la finitura grezza potrebbe essere riproposta anche sul modello di serie per sottolineare l'animo off-road della vettura ma non è da escludere che lapossa offrire anche una verniciatura in tinta ...