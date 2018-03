Onde sonore | definizione

Caronte&Tourist : fondi di “Onde Sonore” ai malati di Sma in Sicilia : Si è conclusa la terza edizione di “Onde Sonore”, il Festival all’insegna della musica e della solidarietà organizzato dal Gruppo Caronte&Tourist. Dal 6 dicembre al 7 gennaio oltre mille persone hanno assistito agli spettacoli organizzati a bordo della Telepass, ammiraglia della flotta utilizzata per la navigazione sullo Stretto di Messina, trasformata in un teatro galleggiante dove si sono tenuti concerti e feste dedicate ai bambini, che ...