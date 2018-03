Ondata di Caldo africano in atto al Sud | il picco tra stasera e domani mattina

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Aumenta sempre di più ildi queste ore sull’Italia: in tutto il Paese è una giornata tipicamente Primaverile. Al Nord abbiamo +16°C a Ferrara, +15°C a Padova e Merano, +14°C a Milano, Torino, Bologna, Verona, Trento, Mantova, Vicenza e Sondrio. Al Centro +20°C a Pescara, +19°C a Guidonia, +18°C a Roma, +17°C ad Ancona e Latina, +15°C a Firenze. Ma le temperature più elevate, ovviamente, si registrano al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia dove nel pomeriggio ci aspettiamo i primi +30°C della stagione. I valori termici rilevati dalle stazioni meteorologiche ufficiali alle ore 13:00 erano già elevatissimi, anche in località situate in collina e addirittura in montagna. Li riportiamo di seguito: Sicilia: +28°C a Lentini, +27°C a Paternò, +26°C a Catania, Siracusa, Francofonte e Catenanuova, +25°C a Sambuca di Sicilia, Augusta, Noto, Ramacca e Mineo. Calabria: +25°C ...