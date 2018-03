Oggi il via della 23ma edizione del Sellaronda Skimarathon

Samsung Galaxy S9 : al via le vendite a partire da Oggi - ecco le migliori offerte : Ancor prima della sua presentazione ufficiale, avvenuta al Mobile World Congress di Barcellona lo scorso 25 febbraio, è cresciuta esponenzialmente l'attesa per il nuovo gioiello fimato Samsung. Nonostante il design sia pressoché identico al suo predecessore, il Galaxy S8, il punto focale dell'attenzione dei progettisti è stato il cercare di migliorare l'esperienza d'uso dell'utente. Questo non ha fatto altro che incuriosire e aumentare le ...

Accadde Oggi : 16 marzo 1926 iniziava l’era dei viaggi nello spazio : Il 16 marzo 1926 il fisico statunitense Robert H. Goddard lanciò con successo il primo razzo a propellente liquido ad Auburn, nel Massachusetts, aprendo la strada all’era dei viaggi nello spazio. Il razzo, composto da sottili tubi dell’altezza di 10 metri ed alimentato da ossigeno liquido e benzina, viaggia per 2,5 secondi ad una velocità di circa 60 km/h, raggiungendo un’altezza di 41 metri ed atterrando a 184 metri di ...

Il film consigliato di Oggi - venerdì 16 marzo : Immaturi – Il viaggio : Ad una settimana esatta dal termine di Immaturi-La serie, Canale 5 ci propone ora Immaturi-Il viaggio, film consigliato per questo venerdì 16 marzo. La pellicola, del 2012, è il sequel di Immaturi (2011) e vede i sei protagonisti alle prese con la vacanza di fine scuola, in un’isola della Grecia. Tra bugie, tradimenti, mare cristallino e serate in discoteca, gli amici quarantenni si scopriranno cambiati, ma sempre incorreggibili ...

Al via “Ieri Oggi Italiani” - nuovo programma di Rita Dalla Chiesa. Tutte le informazioni : La storia, il costume e la società del Paese - con rari documenti d'epoca e molti ospiti in studio - sono il cuore del nuovo programma di Retequattro ideato da Maurizio Costanzo - “Ieri Oggi Italiani” - al via...

Risultati Viareggio Cup 2018/ Classifica aggiornate e diretta live score (Oggi 14 marzo) : Risultati Viareggio Cup 2018: classifiche e diretta live score delle partite in programma oggi 14 marzo. Ad aprire i giochi il big match tra Torino e Perugia.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 03:04:00 GMT)

Quanto costa fare un viaggio a L'isola dei famosi? Ecco cosa vedere e dove allOggiare in Honduras : Vediamo tutti i giorni in tv le spiagge bianche e il mare cristallino dell'Honduras ma Quanto costa fare un viaggio a Cayos Cochinos? Ecco i posti da vedere e dove alloggiare in Honduras CI SIETE MAI ...

Risultati Viareggio Cup 2018/ Classifiche aggiornate e diretta live score (Oggi 13 marzo) : Risultati Viareggio Cup 2018: Classifiche aggiornate dei gironi del gruppo 2 e diretta live score di tutte le partite di oggi al Torneo di Viareggio, martedì 13 marzo(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Viareggio Cup - comincia Oggi il torneo 2018 : i talenti da seguire : Prima era noto come Coppa Carnevale, poi come torneo di Viareggio, infine inglesizzato in Viareggio Cup. 70 anni di calcio in Versilia, comunque, 70 anni di giovani da lanciare su uno dei palchi più ...

Milano-Sanremo 2018 : il percorso ai raggi X. La classica più lunga del mondo. Cipressa e POggio per fare selezione - arrivo in via Roma : Sabato si disputerà la Milano-Sanremo 2018, la prima classica Monumento della stagione. Con i suoi 291 chilometri, è la classica più lunga del panorama internazionale, uno sforzo di oltre sette ore che conduce il gruppo dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, sulla riviera ligure. Dal punto di vista altimetrico, la corsa è facile, adatta ai velocisti ma anche aperta a diverse soluzioni, basti pensare alla vittoria di Michal Kwiatkowski ...

Letto comodo - vicinanza ai luoghi di interesse e prezzo : ecco cosa cercano i viaggiatori in un allOggio : Quando si programmano le vacanze, vengono valutati diversi fattori per decidere quale alloggio farà più al caso proprio: ai primi posti ci sono la posizione (per l’85%), il prezzo (per il 78%) e la vicinanza alle attrazioni del posto (per il 59%). È vero pure che spesso non sono solo questi i fattori più ovvi a influenzare la nostra scelta, dato che anche l’arredamento della struttura gioca un ruolo importante. Booking, il sito che mette a ...

Risultati Viareggio Cup 2018/ Classifiche aggiornate e diretta live score (Oggi 12 marzo) : Risultati Viareggio Cup 2018: Classifiche aggiornate e diretta live score delle partite del primo gruppo A in campo oggi 12 marzo. Chi registrerà il migliro esordio nell'edizione?.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 05:00:00 GMT)

Meteo - incubo maltempo sul weekend : via il sole - torna la piOggia : Dal 1° marzo l?Italia ha iniziato a essere raggiunta da un susseguirsi di perturbazioni atlantiche, qualcuna più debole, altre più forti. Nel corso del weekend giungeranno due...

