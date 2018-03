Nuovo governo | comunque vada | la partita è già vinta Dal Movimento 5 stelle

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018) di Dafni Ruscetta Non vorrei trovarmi nei panni del Capo dello Stato in questa delicatissima fase della Repubblica. Mi domando, come molti miei connazionali, se Sergio Mattarella sarà in grado di sbloccare una situazione così confusa, quasi quanto una complicataa scacchi. D’altro canto lapare già, in partenza, dal M5S. Non è un’esibizione di parzialità la mia, né un’affermazione entusiastica, ma semplicemente il risultato di un’analisi intellettualmente onesta. Ilè l’indubbio vincitore politico e morale delle elezioni del 4 marzo, per varie ragioni: ha ricevuto il 33% delle preferenze a livello nazionale, con uno storico plebiscito in tutto il sud Italia e nelle Isole; rispetto alla Lega ha mantenuto un buon ancoraggio anche in altre regioni (nord e centro), dimostrando certamente maggiore capillarità sul territorio ...