Nuovo glitch per Fortnite permette di portare con sé armi infinite

(Di venerdì 16 marzo 2018) Di recente è stato rilasciato l'aggiornamento 3.3 dicon cui ha aggiunto una nuova serie di missioni per Salva il Mondo e nuovi contenuti per i giocatori del Battle Royale. Tra le novità però giocatori più attenti hanno notato che l'aggiornamento 3.3 ha aggiunto unstrano e importante. In pratica ilconsente ai giocatori di raccogliere continuamentee equipaggiamenti oltre il limite imposto di cinque oggetti. Questo sta quindi a significare che i giocatori possonoillimintate. Addirittura su Reddit l’utente killadelph82 ha pubblicato anche un video delin azione per dimostrare quanto notato dagli altri giocatori.Ilbug sembra che possa essere stato innescato dalla bomba Boogie autoinflitta, una bomba a mano che porta chiunque nel suo raggio a scatenarsi in una danza per un breve periodo. C'è una fase in particolare in cui i ...