Nuova prevendita dei biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma | come accedere a

Nuova data di Ennio Morricone in Italia : info biglietti in prevendita : È stata annunciata una Nuova data di Ennio Morricone in Italia nel 2018. Dopo le prime date con biglietti in prevendita su TicketOne, il Maestro sarà ancora in Italia per un nuovo appuntamento alle Terme di Caracalla di Roma, con un nuovo concerto organizzato per il 16 giugno. Il tour in Italia inizierà a stretto giro di giorni, con la prima data fissata per il 2 marzo a Firenze al MandelaForum. La sua musica sarà anche a Torino, il 4 marzo, ...

Annunciata una Nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018 dopo il sold out a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata una nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018: a grande richiesta si aggiunge un secondo concerto, in programma ad aprile a Milano. La data precedentemente Annunciata, infatti, ha registrato un successo clamoroso e i biglietti sono esauriti in breve tempo. Per sopperire alla grande richiesta, è stata Annunciata una nuova data di Ben Harper in Italia nel 2018: il concerto si terrà il 24 aprile al Fabrique di Milano, stessa ...

Concerti dei Cigarettes After Sex in Italia - Nuova data a Gardone Riviera : biglietti in prevendita : I Concerti dei Cigarettes After Sex in Italia si arricchiscono di una nuova data. Dopo il primo annuncio, con le due date con biglietti in prevendita, il gruppo rende noto un terzo appuntamento in programma all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera. La nuova data è in programma per il 7 luglio e in riva al Lago di Garda. La tappa dei Cigarettes After Sex è organizzata nell'ambito del Festival Tener-A-Mente, ospitato dall'Anfiteatro del ...

Audi - al via la prevendita della Nuova A7 Sportback : Prende il via la prevendita in Italia della seconda generazione della coupé a quattro porte di casa Audi. La nuova A7 Sportback è una Gran Turismo raffinata, caratterizzata da una...

Nuova data di Biagio Antonacci per Dediche e Manie Tour - il gran finale a Bologna : biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata una Nuova data di Biagio Antonacci per il fortunato Tour Dediche e Manie, che sta registrando numerosi sold out in diverse città italiane. Ai concerti precedentemente annunciati, tra cui l'ultimo evento a Bari il 5 maggio confermato proprio ieri, si aggiunge una Nuova data all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, il prossimo 26 maggio. Si tratta dell'ultimo concerto della tranche di eventi dal vivo di Biagio Antonacci, ...

Nuova data di Biagio Antonacci a Bari - doppietta a maggio : prezzi dei biglietti in prevendita : A ridosso della conclusione della prima tranche del Dediche e Manie Tour, una Nuova data di Biagio Antonacci si aggiunge al calendario degli eventi in programma in primavera con cui il cantautore di Rozzano presenta i brani del nuovo album insieme ai maggiori successi della sua carriera. Già all'inizio di gennaio la produzione del tour, affidata a F&P Group, aveva aggiunto tre ulteriori concerti nei palasport di Napoli, Montichiari e ...

Biglietti in prevendita per il 3° concerto degli U2 a Milano : annunciata una Nuova data al Mediolanum Forum di Assago : Com'era prevedibile, si aggiunge un 3° concerto degli U2 a Milano dopo i primi due eventi già dichiarati sold out. La band capitanata da Bono Vox rimane in Italia per qualche giorno in più, con una nuova data fissata per il 15 ottobre, ancora al Mediolanum Forum di Assago. Come accaduto per le prime due date già annunciate per il tour indoor che andrà a toccare la grande arena alle porte di Milano, le prevendite dei Biglietti non partono ...