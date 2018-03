Norcia | sindaco resta dopo le rassicurazioni di palazzo Chigi

Sequestro Norcia - Protezione civile : “Centro polivalente rispetta legge e indicazioni Ue”. Sindaco : “Non lascio” : Il Centro polivalente di Norcia, sequestrato dai pm di Spoleto che contestano la violazione della normativa edilizia per la realizzazione del centro “in assenza del necessario permesso a costruire e dell’autorizzazione paesaggistica”, non viola la legge. A sostenerlo è la Protezione civile, che giovedì sera è intervenuta con una nota in cui esprime “piena fiducia nell’operato della Magistratura” – che indaga sul Sindaco di ...

Dalla parte di Norcia - dalla parte del sindaco : Ci risiamo. Continuano le scosse di terremoto. E sulle macerie, sulle speranze di ricostruzione e rinascita continua il diluvio di norme e di avvisi di garanzia. Per i sindaci. Non voglio fare l'avvocato difensore di Nicola Alemanno, primo cittadino di Norcia. Non ne ha bisogno. Ma come collega posso immaginare la frustrazione di chi, come lui, ha fatto e sta facendo di tutto per dare segnali concreti di una vita nuova, dopo le distruzioni del ...

Incontri sindaco Norcia a Palazzo Chigi : ANSA, - Norcia , PERUGIA, , 15 MAR - "Si è trattato di una serie di Incontri riservati per avere dai massimi livelli istituzionali le garanzie necessarie su quello che si dovrà fare da qui in avanti ...

Sequestro Norcia - il sindaco a Roma per incontrare il commissario alla ricostruzione : Il primo cittadino ha minacciato le dimissioni e questa mattina ha invitato gli stessi magistrati, che hanno sequestrato il centro polifunzionale, per vedere di persona tutte le strutture provvisorie ...

Norcia - sequestrato il centro polivalente di Boeri. L’amarezza del sindaco e dei cittadini : “La sofferenza non è scritta nelle norme” : Non rabbia, ma soprattutto amarezza e delusione. È quella che si respira a Norcia, nel totale silenzio, dopo il sequestro preventivo del centro polivalente ‘Norcia 4.0’ – realizzato dall’architetto Stefano Boeri e inaugurato nel giugno 2017 per restituire alla cittadinanza un centro di aggregazione dopo il sisma – nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura di Spoleto. “Sono rispettoso delle istituzioni e del lavoro ...

Norcia - Anci : 'Sindaco non si dimetta - siamo tutti con lui' : "Io e tutti i sindaci di ogni colore politico siamo con lui e siamo pronti a far diventare il suo problema quello di tutti noi". Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Enzo ...

Sequestro di Norcia. Il sindaco lascia? La gente : 'La burocrazia così ci uccide' : 'Sto meditando di lasciare la guida del comune' dice Nicola Alemanno che ha ricevuto un avviso di garanzia per la costruzione del centropolivalente sequestrato dalla procura di Spoleto. Crescono le ...

Sequestro Norcia - dimissioni sindaco? : 13.27 Il sindaco di Norcia,Nicola Alemanno, pensa di dimettersi, dopo l'avviso di garanzia e il Sequestro del centro polivalente allestito dopo il sisma. "La magistratura ce la mette tutta per frenare la ricostruzione", dice la portavoce dei terremotati Nori."Si tengono gli amministratori locali sul filo del rasoio per fare il loro dovere". Replica il pm di Spoleto Cannevale:"Ingiustificato fare dei magistrati il capro espiatorio. Il ...

Norcia - sequestrato il centro polivalente : indagati il sindaco Alemanno e l’architetto Boeri : Il centro polivalente di Norcia è stato sequestrato dalla procura di Spoleto. Che ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco Nicola Alemanno e l’architetto Stefano Boeri, progettista della struttura costruita in seguito all’emergenza sisma. A renderlo noto è lo stesso primo cittadino che ha ricevuto un avviso di garanzia relativo all’inchiesta. Nell’informazione investigativa compare anche il nome di ...

Sindaco Norcia - candidato Fi alla Camera : ANSA, - Norcia, 29 GEN - Il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno sarà candidato per Forza Italia, alle prossime elezioni del 4 marzo. Secondo quanto conferma lui stesso, correrà per un posto alla Camera ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Norcia : riaprire la galleria San Benedetto il 23 febbraio : “L’obiettivo e’ riaprire la galleria San Benedetto per il 23 febbraio, in concomitanza con l’avvio della mostra mercato del tartufo che consentirebbe di ripristinare un collegamento importante con le Marche e il ricongiungimento con la Salaria“: lo ha spiegato all’ANSA il sindaco di Norcia. “Si e’ svolto nei giorni scorsi un incontro con Protezione civile nazionale, Anas, Regioni Umbria e Marche, ...

'Un campo di calcetto nell area protetta'. Il sindaco di Norcia accusato di abuso edilizio : ROMA - Anticipando i cronisti giudiziari, sabato scorso il sindaco di Norcia Nicola Alemanno ha chiamato l'agenza Ansa e ha comunicato di aver ricevuto un avviso di garanzia. È indagato per violazione ...