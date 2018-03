Non solo tecnologia | gli altri ingredienti dell’innovazione in medicina

Non solo tecnologia : gli altri ingredieti dell’innovazione in medicina : Rivoluzione digitale, innovazione tecnologica: il cambiamento che sta investendo la medicina non si limita a questi aspetti. Ci sono, ad esempio, quelli legati alla bioetica. “In passato, prima si introduceva una tecnologia e poi si facevano i conti con le conseguenze. Oggi la ricerca è lunga, ci vogliono dieci anno per portare un’innovazione sul mercato. Ecco allora che la bioetica deve accompagnare tutti i passaggi”. A dirlo, ...

#GiornataMondialeDelSonno 2018 : che Non diventi solo business : Il 16 marzo si celebra l'evento annuale dedicato alla cultura e consapevolezza dell'importanza del sonno. La giornata mira a promuovere i comportamenti protettivi nei confronti delle alterazioni e dei disturbi del sonno. Sono previste iniziative, eventi e manifestazioni nella maggior parte dei Paesi del mondo.In questo anno, la giornata pone al centro l'attenzione per il rispetto dei ritmi biologici dell'individuo, all'interno dei quali ...

Pagelle/ Dinamo Kiev Lazio (0-2) : i voti della partita. Non solo Lucas Leiva (Europa League ottavi) : Pagelle Dinamo Kiev Lazio 0-2: i voti della partita. Lucas Leiva è un mostro (Europa League ottavi). Grande prestazione del centrocampista brasiliano, in gol in Ucraina(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:20:00 GMT)

“Gli Stati Uniti Non sono un paese per pensionati - l’Ecuador sì. Solo qui viviamo il nostro sogno americano” : Hanno lavorato per tutta la vita e ora sono costretti ad abbandonare il loro paese per andare alla ricerca del benessere che gli era stato promesso. sono centinaia i pensionati americani che nell’ultimo decennio hanno detto addio alla bandiera a stelle e strisce per passare la loro vecchiaia in Ecuador. Con in tasca i risparmi di una vita, non si scappa Solo dal fallimento del sogno americano ma anche da una sanità che non garantisce una ...

M5S-Lega ma Non solo : alleanze e numeri nel risiko post-elezioni : A dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo fervono le trattative per l’elezione dei presidenti della Camere e per il varo del nuovo governo. Ma la confusione regna sovrana. La...

Non solo astrofisico - Stephen Hawking fu anche un canottiere : ... in qualche modo ha vissuto le sensazioni che si provano a praticare il canottaggio e lo riconoscono, è bene condividerle con tutto il mondo remiero. Questa volta, il giorno dopo la sua morte e alla ...

Dall'Inghilterra : 'Non solo Inter e Napoli su Asamoah - c'è anche Conte' : LONDRA - La Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Kwadwo Asamoah , ma secondo il 'The Sun' deve fare i conti con le pretendenti, a partire dal Chelsea di Antonio Conte . Sull'esterno ganese, ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Johann Zarco : “Non so cosa farò nel 2019. Penso solo a fare bene su ogni circuito” : Johann Zarco è uno dei piloti che destano maggiore interesse alla vigilia della stagione di MotoGP. Ai nastri di partenza del GP del Qatar, infatti, il francese è un outsider di rilievo, oramai una certezza al top con la sua Yamaha Tech3. “Non mi aspettavo di essere in questa posizione. Ma essere in testa alla gara proprio qui, un anno fa, mi ha dato fiducia. Il modo in cui ho concluso la stagione, poi, mi ha permesso di capire qualcosa in ...

Elio e Le Storie Tese : 'Ci sciogliamo - ma solo in Italia - perché gli italiani Non ci meritano' : 'Ma vi sciogliete davvero?'. La domanda è legittima dopo quello che doveva essere l'ultimo concerto di dicembre a Milano, con tanto di lapide gigante 'R.I.P. Elio e le Storie Tese', e invece poi è ...

Lazio - a Kiev solo freddo : ecco perché i tifosi Non sono andati in trasferta : La Lazio arriva a Kiev, trova il freddo ma non i suoi tifosi. Come riporta il Corriere dello Sport, durante l'ispezione del campo della Dinamo una lieve pioggerella si è subita trasformata in nevischio. Nello stadio dove si giocherà la finale di Champions League non ci sono precedenti ...

"Portai mio figlio da VanNoni - ero disperato. Oggi so che solo la scienza può aiutarlo" : Parla il papà di Mirko, malato di Sma ed ex paziente del 'medico': 'So che non potrà guarire, ma ora vedo i primi miglioramenti' Dal tunnel di Stamina alla luce del nuovo farmaco che promette di ...

“C’è posta per te - quanti soldi a Belen e IanNone” : cifra stellare. Maria De Filippi ha invitato anche la coppia d’oro del gossip nello show del sabato - ma solo ora escono gli altarini : il super cachet. Preparatevi a svenire… : C’è posta per te – Ballando con le stelle: la ‘guerra’ del sabato sera è iniziata. E Maria De Filippi, in occasione della prima del programma concorrente di Milly Carlucci, ha calato l’asso. O meglio, ha messo in campo l’artiglieria pesante: ha invitato Belen Rodriguez e Andrea Iannone per l’ottava puntata. Dopo aver accolto in studio ospiti del calibro di Gonzalo Higuaín, Clive Owen, Ermal Meta e ...

Isola - giorno 51. Jonathan in lacrime : «Forse sarò solo tutta la vita - Non tutti ragionano con il cuore» : Isola dei Famosi 2018 - Jonathan All’Isola dei Famosi 2018 i naufraghi prendono le misure con la nuova spiaggia su cui devono vivere, Playa Dos, e finiscono di costruire la capanna. Jonathan continua a dirsi deluso per la nomination di Simone e scoppia addirittura a piangere sfogandosi con Bianca Atzei. Isola dei Famosi, giorno 51 | Alessia rigenerata dalla Isla Bonita Sull’Isola che non c’è Rosa Perrotta ed Elena Morali sono ...