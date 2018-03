Non accettare la richiesta di amicizia di Luca Cilli | bufala Facebook o pericolo hacker?

Ecco perché Non dovreste mai accettare la prima stanza d'albergo a voi assegnata : Ognuno di noi ha sperimentato la delusione da hotel. Arrivi in quello che pensavi sarebbe stato un posto meraviglioso dove stare, per poi finire in una stanza d'angolo al primo piano, con vista sul parcheggio ed infestata dalla puzza di sigaretta.Consiglio dell'esperto: questa è la ragione per cui bisognerebbe SEMPRE chiedere di cambiare stanza, dopo aver visto la prima che vi viene offerta.Spesso, la seconda stanza assegnata (o la terza ...

Non accettare l’amicizia Facebook di Martina Colaninno : bufala o attacco hacker? : Ci sono alcune catene che di tanto in tanto tornano attuali sui social, come quella che ci invita a non accettare richieste di amicizia Facebook, a partire da oggi, da parte di una certa Martina Colaninno. Il messaggio in questione in questione ricorda tantissimo quello che negli ultimi mesi ha visto protagonista qualche altro account, come nel caso di Fabrizio Bonomi e Marcella Labelle Carradori. Proprio a partire dai casi appena linkati, posso ...

“Me l’ha detto prima di accettare” - Laudoni a Uomini e Donne : la rivelazione choc della sua storica ex Valentina Vignali. La cestista Non ha preso bene questa avventura di Stefano e decide di confessare un episodio che farà molto discutere : La notizia era trapelata, ora invece è confermata. Stefano Laudoni è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il giocatore di basket salirà al Trono di Maria De Filippi dopo la scelta di Niccolò Brigante. Nel frattempo l’ex fidanzata di Laudoni, Valentina Vignali, ha pubblicamente messo in guardia tutte le corteggiatrici che andranno nel programma Mediaset per corteggiare il suo ex fidanzato, visto che lei c’è passata… A Casa ...

FRANCO TERLIZZI/ Video - l'ex pugile Non sa accettare le nomination (Isola dei famosi 2018) : All'Isola dei famosi 2018 FRANCO TERLIZZI ha avuto un acceso confronto con Amaurys dopo le nomination di lunedì scorso. Inoltre, l'uomo sembra non riuscire a sopportare Elena Morali. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:20:00 GMT)

Olimpiadi PyeongChang 2017 - Johanna Schnarf : “Devo accettare il verdetto - i centesimi fanno male”. Federica BrigNone : “Non ho rammarichi” : L’Italia non riesce a conquistare medaglie nel SuperG femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’era tanta speranza attorno a questa gara ma la fortuna non ci ha sorriso. Johanna Schnarf ha chiuso in quinta posizione a una manciata di centesimi dal podio, Federica Brignone si è dovuta accontentare della sesta piazza, Sofia Goggia ha commesso un grave errore mentre si stava involando verso l’oro. Di seguito le ...

“È proprio una merda di donna”. Isola - volano parole sempre più grosse. La chiacchierata tra naufraghi prende una brutta piega e infatti c’è chi Non ci sta di fronte a tanto livore : “No - questo no : Non lo posso accettare”. Chi ha scatenato il caos e perché : Isola dei Famosi: mai come quest’anno le nomination ‘bruciano’ ai naufraghi. Nella prima settimana di reality è stata Eva Henger a prendersela, tanto che per molti (anzi, moltissimi) l’accusa di aver fumato marijuana mossa a Francesco Monte (ora fuori dal gioco per volontà sua) trova ragione proprio nel risentimento nei confronti del Meor, che ha indicato proprio la ex pornostar in Palapa. Poi, settimana numero ...

Maria De Filippi / Punisce gli allievi di Amici 17 ma c'è chi la accusa : "Un'imposizione da Non accettare!" : Maria De Filippi ha esagerato nella sua decisione di punire gli allievi di Amici 17? Le opinioni del web sono contrastanti, tra pareri favorevoli e molti contrari.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 14:20:00 GMT)

Fontana candidato per la Lombardia : "L'Italia Non può accettare tutti gli immigrati - la razza bianca è a rischio" : L'Italia non può «accettare tutti» gli immigrati. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando ieri a Radio...

