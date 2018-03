Nier Automata : Square Enix e Eurogamer ti regalano un invito all'evento esclusivo per festeggiare il primo anniversario del gioco : Per celebrare il primo anniversario dall'uscita del fantastico Nier Automata, Square Enix organizzerà il 22 marzo una festa esclusiva a numero chiuso con giornalisti del settore e fan.Noi di Eurogamer abbiamo l'onore di regalarvi ben 6 inviti per questa festa in onore degli androidi YoRHa e compagnia! Solo 3 persone tra voi potranno però vincere questo premio e portare con sé un accompagnatore.I festeggiamenti per il primo anniversario di Nier ...

Nier Automata : distribuite oltre 2.5 milioni di copie : NieR: Automata è stato sicuramente uno dei migliori JRPG dell'anno scorso, e le vendite stanno ricompensando la creatività di Yoko Taro e la capacità di sviluppo di Platinum Games.Come riporta Dualshockers, Square Enix ha appena annunciato su Twitter che il gioco ha superato quota 2,5 milioni di unità distribuite contando le spedizioni e i download digitali. Questo può essere considerato un ottimo risultato per un titolo che molti consideravano ...

Il director di Nier : Automata festeggia l'anniversario del gioco con un videomessaggio : In questi giorni si festeggia il primo anniversario di Nier: Automata, l'action RPG di PlatinumGames arrivato a marzo del 2017 su PC e PS4. Per celebrare l'evento, il director del gioco Yoko Taro è comparso in un breve videomessaggio per ringraziare i fan dell'incredibile sostegno ricevuto, e per annunciare qualche imminente novità su Nier.Innanzitutto, il gioco sarà in sconto del 50% su Steam fino al 14 marzo, e come affermato dallo stesso Taro ...

Nier Automata : la spada Virtuous Treaty di 2B è stata ricreata nella realtà : Mentre, a quanto pare, l'ultimo segreto di Nier Automata deve essere ancora scoperto, ecco che il titolo torna protagonista grazie al team di Man At Arms Reforged.I ragazzi di Man At Arms Reforged colpiscono ancora: dopo varie riproduzioni di armi presenti in famosi videogiochi, come il gancio di Roadhog di Overwatch, spunta ora un video dedicato alla lama impugnata da 2B di Nier Automata, la Virtuous Treaty.Il filmato, visibile qui di seguito, ...

Nier : Automata - Yoko Taro e soci parlano dello sviluppo e di un 'segreto' : - Volevano che NieR: Automata vendesse almeno un milione di copie, ma non avrebbero mai pensato che potesse superare i due milioni in tutto il mondo. - Una considerevole quantità di persone è stata ...

Nier Automata : l'ultimo segreto del gioco dev'essere ancora scoperto : I giochi Nier di Yoko Taro sono noti per essere densi di segreti, basti pensare che per ottenere il finale "migliore" nel Nier originale bisognava attraversare l'intero gioco svariate volte, ed in Automata accade la successa cosa.Come riporta Segmentnext, sembra proprio che Nier Automata nasconda ancora un segreto che nessuno, fino ad ora, è stato ancora capace di scovare. Questo segreto in particolare agli sviluppatori è noto come "that", ...

Gli sviluppatori di Nier : Automata tra i protagonisti della GDC 2018 : La prossima Game Developers Conference 2018 fissata per il mese di marzo è stata recentemente lo sfondo di una polemica con protagonista Nolan Bushnell, il quale doveva essere premiato all'evento con il prestigioso Pioneer Award, ma in seguito il riconoscimento è stato revocato per accuse di molestie sessuali.Tuttavia, la GDC 2018 sarà un'importante occasione per scoprire interessanti dettagli su attesi giochi: ad esempio nel corso della ...

Nier : Automata non ha ricevuto alcun aggiornamento per PC dal giorno del lancio : Se il 2017 è stato un anno memorabile per quanto le riguarda le uscite su console e PC, per quest'ultima piattaforma non sono mancate anche diverse delusioni, fa notare DSOgaming.Questo potrebbe essere il caso proprio di Nier: Automata, gioco che in assoluto ha funzionato bene collezionando ottimi voti dalla critica, ma con evidenti problemi per quanto riguarda l'ottimizzazione su PC.Il titolo è stato rilasciato a marzo del 2017, e da allora non ...