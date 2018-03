Netflix pensa a un format di news settimanale

gqitalia

: RT @bemyneon: A me spaventa che ci sia gente che pensa seriamente che tutte le serie tv del mondo siano su netflix - DorannaN : RT @bemyneon: A me spaventa che ci sia gente che pensa seriamente che tutte le serie tv del mondo siano su netflix - brudboismo : Assinei netflix pensa na felici - pptaewe : RT @bemyneon: A me spaventa che ci sia gente che pensa seriamente che tutte le serie tv del mondo siano su netflix -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Negli ultimi anni abbiamo assistito a una grande espansione di, sia geografica che produttiva. Sembra chiaro che la seconda sia la conseguenza della prima: il servizio streaming è entrato infatti nella nostra quotidianità, modificando anche la fruizione dei contenuti di fiction (e non solo), di cui è aumentata la richiesta. E così, quando si è affrontato il discorso sugli investimenti per il 2018, si è iniziato a ipotizzare anche una eventuale apertura alle. In che? Con un programma di attualità, della durata ipotetica di un’ora sul modello di classici USA come 60 Minutes di CBS e 20/20 di ABC. In effetti questo è proprio quello che manca all’offerta di, già ricca, però di documentari e ora del talk per interviste di Letterman. Il network pare consapevole anche di quanto un progetto del genere possa essere impegnativo. In attesa di ...