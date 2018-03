Neonata morta in centro rifiuti Marche

Marche - Neonata trovata morta in un centro rifiuti : L'ipotesi è che sia stata abbandonata subito dopo la nascita in un cassonetto, poi svuotato dalla ditta incaricata della raccolta

Ostra. Neonata trovata morta in una ditta di trattamento rifiuti : Orrore ad Ostra in provincia di Ancona. Il corpicino di una Neonata è stato trovato in una ditta di trattamento

Marche - Neonata trovata morta in un centro di compostaggio : era sul nastro trasportatore tra i rifiuti : Orrore in una ditta di trattamento dell'immondizia a Otra, in provincia di Ancona. La piccola sarebbe stata gettata in un cassonetto. A fare il macabro ritrovamento, un operaio macedone.Continua a leggere

Neonata trovata morta in centro rifiuti : 0.20 Il corpicino di una Neonata è stato scoperto in una ditta di trattamento rifiuti di Ostra (Ancona) su un nastro trasportatore. L'attività è stata immediatamente bloccata. Sul posto i carabinieri di Senigallia. Il pm di turno ha aperto un fascicolo per infanticidio e disposto l'autopsia. L'ipotesi più probabile che la piccola sia stata abbandonata poco dopo la nascita in un cassonetto: l'azienda raccoglie rifiuti da vari centri.

Dramma nel Napoletano - Neonata di un mese arriva morta in ospedale : indaga la Procura : GIUGLIANO - Dramma a Giugliano, dove una neonata è arrivata morta in ospedale. Potrebbe trattarsi di un rigurgito la causa del decesso di una neonata di un mese arrivata senza vita...

Trapani : Neonata morta al S.Antonio Abate - 'nessuna carenza assistenziale' : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Non ci sarebbe alcuna "carenza assistenziale" dietro la morte della neonata avvenuta domenica 28 gennaio, qualche ora dopo il parto, all'ospedale S.Antonio Abate di Trapani. A stabilirlo è stata la commissione di verifica interna istituita dal commissario dell'Asp Giova

Trapani : Neonata morta al S.Antonio Abate - 'nessuna carenza assistenziale' (2) : (AdnKronos) - Appropriata e secondo le linee guida vigenti inoltre, secondo la commissione, "la condotta ostetrica relativamente all'induzione del travaglio, al monitoraggio dello stesso all'assistenza al parto a al post partum". La relazione è stata consegnata ieri all'assessore regionale alla Salu

Trapani : Neonata morta al S.Antonio Abate - istituita commissione di verifica : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - Il commissario dell'Asp di Trapani Giovanni Bavetta ha istituito una commissione di verifica interna per far luce sulla morte di una neonata avvenuta ieri all'ospedale S. Antonio Abate di Trapani per una sospetta sepsi neonatale fulminante. La commissione "acquisirà og