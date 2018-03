' Nella boxe devi battere il campione'

Boxe - Bentivegna prende a pugni la storia : ' Nella mia Palermo per il titolo nazionale' : Inoltre vari eventi benefit si sono svolti e si svolgeranno in città come cene sociali, serate musicali, spettacoli teatrali. 'Aspettavamo da tanto questa occasione - dichiara il Maestro Spera, ...

Tragedia Nella boxe : Westgarth vince l'incontro ma puoi muore in ospedale : Scott Westgarth non ce l'ha fatta. Il pugile inglese è morto in ospedale, per via di un malore avvertito al termine dell'incontro di boxe disputato contro Dec Spelman, al Doncaster Dome nella serata di sabato. Il 31enne di Newcastle aveva vinto il suo incontro e aveva anche avuto la forza di presentarsi davanti alle televisioni per commentare la sua sofferta vittoria al termine di un match davvero avvincente e combattuto.Westgarth, ...