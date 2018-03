Nel centrodestra è l' ora dei sospetti

I due galli Nel pollaio del centrodestra impallano le pre-consultazioni : È tutto "in chiaro", limpido: la luce del sole squarcia l'ipocrisia degli spifferi notturni artati sul centrodestra compatto alle consultazioni. La divisione dei "separati in casa" manda in scena un pollaio che, detta in gergo, impalla queste "pre-consultazioni". Sentite Salvini, nella sua conferenza stampa alla stampa estera, dove annuncia la sua ripresa del tour, come se la campagna elettorale non fosse finita: "Esclusa una ...

Scintille Nel centrodestra. Salvini apre ai Cinquestelle - Berlusconi al Pd : Il cavaliere: apertura al M5s? per cacciarli via. E lancia la campagna acquisti dei parlamentari grillini. No del leader leghista alla presidenza del Senato - Tutto ed il contrario di tutto tra gli ...

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere. Ma Nel centrodestra divergenze sul governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

Elezioni regionali Nel Lazio : centrodestra spaccato - esulta Zingaretti : Dopo le Elezioni politiche del 4 marzo 2018, anche per le Elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio i giochi sono fatti. Alla presidenza della regione lombarda è stato eletto il candidato di centrodestra Attilio Fontana, superando con un vero e proprio plebiscito di voti Giorgio Gori che era il candidato del centrosinistra. Per quanto riguarda la Regione Lazio invece anche se di misura Nicola Zingaretti si è confermato alla guida della Pisana, ...

Risultati elezioni 2018 - seggi Nelle proiezioni YouTrend : centrodestra a 267 (124 alla Lega). M5s a 228 – SEGUI LA DIRETTA : Il trionfo del Movimento Cinque Stelle, primo partito e primo gruppo parlamentare, che al Sud lascia le briciole agli avversari. Il dominio della Lega in tutto il Nord, che però sfonda al Centro e si radica perfino al Sud. Il Pd prostrato e il centrosinistra scomparso. La cartina dell’Italia la mattina dopo le elezioni politiche 2018 è tutta gialla e blu (guarda la mappa interattiva del Fatto.it) con la quasi scomparsa del rosso. Ma cosa ...

Salvini : "La Lega governerà con il centrodestra" M5s primo partito - Di Maio : "E' indescrivibile" Crollo Pd - Renzi parla Nel pomeriggio : I pentastellati conquistano il Sud, con uno storico cappotto 28-0 all'uninominale in Sicilia. Calenda: "Non è l'ora della resa dei conti". Affluenza: è il Veneto la regione al top per affluenza: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

Strapotere M5s al Sud - centrodestra ok al Nord : Pd arranca anche Nelle regioni rosse : Un trionfo assoluto al Sud: il Movimento 5 stelle sfonda in tutto il Mezzogiorno, con cifre che superano non di rado il 40 per cento...