Nedved | con Real durissima ma

Juventus - sorteggio Chiampions. Nedved : “con il Real sarà durissima” : “Le difficoltà saranno enormi, ma su due partite abbiamo qualche chance in più”. Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, commenta così ai microfoni di Mediaset Premium il sorteggio Champions che nei quarti opporra’ i bianconeri al Real Madrid, riedizione della finale dello scorso anno. “Saranno due partite difficili – aggiunge il dirigente juventino – e abbiamo due squalificati, ma si comincia sempre ...

Juventus - Nedved : 'Incontreremo i più forti ma sul doppio confronto abbiamo più chance' : Nedved dichiara: 'Saranno due belle partite, sappiamo che incontreremo i più forti, quelli che hanno vinto le ultime due Champions. Stanno bene, a Parigi mi hanno impressionato, ma noi giocheremo da ...

Juventus - Nedved incontra il procuratore di Martial : TORINO - Pavel Nedved è stato inquadrato, messo a fuoco e 'scattato' dall'obiettivo delle telecamere di Premium Sport mentre parlava con un procuratore. Per la precisione con Nelio Lucas , capo della Doyen Sports Investments, e uno degli agenti più importanti del mondo. L'argomento? La Juventus è molto ...

Furto in casa Nedved - confermata in appello la condanna del giardiniere : Il vicepresidente della Juve Pavel Nedved con l'ad Marotta La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna a un anno e otto mesi di carcere per il giardiniere della villa di Pavel Nedved per ...

Shock Cagliari-Juventus - lite furibonda tra Nedved e Conti nello spogliatoio : Diego Lopez distrugge tutto : Clamoroso quanto successo nella gara della 20^ giornata del campionato, si sono affrontate Cagliari e Juventus in una partita che ha portato più di qualche polemica. Furia dei sardi per due episodi che si sono verificati nella seconda parte della gara, la gomitata di Benatia nei confronti di Pavoletti ed il fallo di Bernardeschi in area di rigore non sanzionato con il penalty, nel frattempo emerge un retroscena clamoroso. I bianconeri sono ...