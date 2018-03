ilfattoquotidiano

: RT @Cascavel47: ‘Ndrangheta stragista, il pentito Spatuzza su fallito attentato all’Olimpico: “Graviano mi citò Berlusconi e Dell’Utri” htt… - binottofranco : RT @Cascavel47: ‘Ndrangheta stragista, il pentito Spatuzza su fallito attentato all’Olimpico: “Graviano mi citò Berlusconi e Dell’Utri” htt… - luciomusolino : ‘Ndrangheta stragista, il pentito Spatuzza su fallito attentato all’Olimpico: “Graviano mi citò Berlusconi e Dell’U… - Cascavel47 : ‘Ndrangheta stragista, il pentito Spatuzza su fallito attentato all’Olimpico: “Graviano mi citò Berlusconi e Dell’U… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) A Reggio Calabria oggi era il giorno del collaboratore di giustizia Gaspare, sentito come testimone nel processo “Ndrangheta ‘” che vede alla sbarra i boss Giuseppe Graviano e Rocco Filippone accusati di essere i mandanti dell’omicidio dei due carabinieri Antonino Fava e Vincenzo uccisi a Scilla il 18 gennaio 1994. Un agguato che con il tentato omicidio di altri quattro carabinieri, secondo la Dda di Reggio, rientra nelle cosiddette “stragi continentali” messe in atto dallae da Cosa nostra. Durante la deposizione, ilha ricostruito il suo rapporto con il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano ricordando, in particolare, l’incontro avvenuto a Roma all’interno del bar Doney pochi giorni prima della tentata strage dell’Olimpico. Un racconto quello di, ex braccio destro dei fratelli Graviano e principale esecutore degli eccidi a suon di ...