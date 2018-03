'Ndrangheta - Dia sequestra conti per 540 mila euro ad Amedeo Matacena : 'Ndrangheta, Dia sequestra conti per 540 mila euro ad Amedeo Matacena Dopo quelli del dicembre scorso , la Dda di Reggio Calabria ha eseguito altri due provvedimenti a carico dell'armatore, latitante a Dubai. L'ex parlamentare di Forza Italia è stato condannato definitivamente nel 2014 per concorso esterno in associazione ...

'Ndrangheta - arresti e sequestri Dia-Gdf : 6.30 La Direzione investigativa antimafia (Dia) e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria stanno eseguendo un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di numerose persone appartenenti alla 'Ndrangheta. L'operazione si svolge sull'intero territorio nazionale. In esecuzione anche un provvedimento di sequestro di imprese, beni immobili e disponibilità ...

Dia - 'Ndrangheta si espande al Nord : Il traffico internazionale di droga, indica la Dia, "rimane la primaria fonte di finanziamento" della 'ndrangheta, ma ci sono tentativi di infiltrazione dell'economia sana, in particolare nella ...

‘Ndrangheta - “condannati per mafia ma ancora stipendiati dall’Asp”. Tra loro anche il mandante dell’omicidio Fortugno : Condannati per reati gravissimi, anche di mafia, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, eppure ancora stipendiati dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Ricevono regolarmente il bonifico alla fine del mese, in alcuni casi da anni, anche se avrebbero dovuto essere licenziati. Tra i nomi che figurano nell’elenco, anche se per un periodo di un solo anno, c’è anche quello di Alessandro Marcianò, il caposala ...

