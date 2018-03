Nba | vincono Toronto e Houston

Nba 2018 : vincono Toronto e Houston. Portland non si ferma più e batte Cleveland. Philadelphia ok a New York : Nove partite nella notte NBA. I Toronto Raptors consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference centrando la decima vittoria consecutiva. Un successo arrivato in rimonta sugli Indiana Pacers (106-99) grazie ad un ottimo secondo tempo. Miglior marcatore del match DeMar DeRozan con 24 punti, ma molto importante anche la doppia doppia da 16 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre ai Pacers non bastano i 22 punti di Darren ...

Nba : Boston-Washington - che partita! Gli Wizards rimontano da -20 e vincono dopo 2OT : I 31 punti di Marcus Morris, miglior realizzatore dei Celtics Guarda tutti i video La cronaca della gara: quanto pesa il libero sbagliato da Tatum Il primo tempo infatti è tutto in favore dei Celtics,...

Nba - Belinelli e Philadelphia vincono a Brooklyn senza affanni : Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 97-120 TABELLINO Per una squadra giovane, un mese e mezzo può fare tutta la differenza del mondo. A fine gennaio i Philadelphia 76ers persero malamente a Brooklyn contro i Nets in una delle tante partite in cui abbassavano il loro livello adattandosi a quello degli avversari, un difetto ...

Nba 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

Nba - vincono Clippers e Thunder. Crollano i Wizards : ROMA - I Thunder vincono la settima delle ultime dieci costringendo gli Spurs alla seconda sconfitta consecutiva , 114-104, . Decisivo come sempre è Russell Westbrook con l'ennesima tripla doppia ...

Nba - gli Warriors vincono ma perdono Curry : Cinque le partite nel turno Nba di questa notte. Grande vittoria dei Golden State Warriors sui San Antonio Spurs per 110-107, ma per i campioni in carica la serata ha portato anche la tegola dell'...

Nba 2018 : Durant stordisce gli Spurs - ma i Warriors sono in ansia per Curry. Irving trascina i Celtics - vincono Heat e Thunder : Vittoria agrodolce per i Golden State Warriors in una notte NBA dalle mille sfaccettature. I detentori del titolo, infatti, superano 110-107 in rimonta i San Antonio Spurs al termine di un match vibrante, ma perdono Steph Curry, uscito dal campo a causa di un infortunio alla caviglia dopo 2’24” nella disperazione della Oracle Arena, ammutolita nel vedere il proprio beniamino piegarsi dal dolore in seguito ad un tentativo di azione ...

Nba 2018 : cadono i Cavaliers di LeBron James - i Rockets vincono anche contro i Celtics : Sette incontri giocati nella notte NBA. Fa rumore la sconfitta di Cleveland 126-117 contro Denver alla Quicken Loans Arena. Non è bastata la tripla doppia di LeBron James (25-10-15) ad evitare la capitolazione ai padroni di casa. Nuggets impostisi grazie ad un eccellente prestazione di squadra in cui il migliore dal punto di vista realizzativo è stato Gary Harris (32-2-4), autore di un 6/10 da 3 punti ed di un 6/6 dai tiri liberi. Seconda ...

Nba italiani : Belinelli e Phila vincono ancora - Clippers ok ma Gallo si ferma : Una vittoria per Marco Belinelli, due settimane di stop per Danilo Gallinari: ecco come è andata la notte degli italiani in Nba. Joel Embiid, 23 anni, colonna di Philadelphia. Ap Philadelphia 76ers-...

Nba - i risultati della notte : vincono tutte in vetta e Houston fa 14 in fila : L.A. Clippers-Houston Rockets 92-105 IL TABELLINO L'immagine più emblematica della sfida arriva poco prima del termine del primo quarto: Harden finta la penetrazione, passo indietro per creare ...

Nba - i risultati della notte : Houston fa 12 in fila - vincono tutte le big : Utah Jazz-Houston Rockets 85-96 IL TABELLINO Houston vince ancora, ma in questa stagione non sembra più essere una notizia. Il fatto che i Rockets raccolgano così il 12° successo in fila invece un po' ...

Nba 2018 : debutto vincente per Marco Belinelli! Cadono Golden State e Boston - vincono Houston e Toronto : Nottata ricca di incontri in NBA, la penultima prima della pausa per l’All Star Game. Per molte squadre è stato infatti l’ultimo impegno prima del break. Una pausa alla quale i Golden State Warriors arrivano perdendo la vetta della Western Conference, sconfitti per 123-117 in trasferta a Portland. I Trail Blazers hanno comandato dall’inizio alla fine, grazie al 40-27 del primo quarto, resistendo agli attacchi dei campioni in ...

Nba 2017-2018 : Danilo Gallinari trascina al successo i Clippers. Washington e Detroit vincono ancora : Sono sette le partite della notte NBA. Dopo l’ottima prestazione offerta contro Chicago, Danilo Gallinari si ripete e trascina nuovamente Clippers alla seconda vittoria consecutiva. L’azzurro è ancora una volta il miglior marcatore di Los Angeles con 28 punti a referto nel successo dei californiani contro i Dallas Mavericks per 104-101. Ottima prova anche del neo arrivato Tobias Harris, autore di 19 punti, mentre ai Mavs non bastano ...