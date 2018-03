NBA | LeBron James | L' assenza di Love si sente

NBA - David Griffin racconta LeBron e i Cavs : Certo, nessuna star in nessuno sport ha mai avuto il potere che ha lui, con quei contratti di un anno. Questo ha spinto Cleveland a fare le cose per l'immediato. Ma LeBron non è mai stato un problema ...

NBA 2018 : LeBron e Westbrook in tripla doppia - gli Spurs provano a risalire : Con ben 11 partite disputate, la notte NBA appena trascorsa è stata tra le più intense dell’intera annata, anche come numero di squadre impegnate. Con la stagione regolare che sta ormai volgendo al termine, andiamo a vedere quanto successo e come ha influenzato la corsa ai playoff e ai migliori piazzamenti. Non accenna a rallentare Toronto, che ha ottenuto il nono successo consecutivo. Dopo un inizio non certo brillante in casa dei ...

NBA : 'LeBron - è qui la festa!' - i Lakers battono i Cavs e lanciano un messaggio a James : "La mia era una sfida difensiva non da poco, dovendo marcare il miglior giocatore del mondo. Amo caricarmi personalmente di responsabilità, ma contro James non c'è molto che si possa fare". Alla fine ...

NBA - torna Basket Room con uno speciale dedicato a LeBron James : Basket, gestione del gruppo, mercato, società, cultura: c'è davvero di tutto nel mondo che ruota attorno a James e nello speciale che andrà in onda domenica 11 alle ore 20 su Sky Sport 3 , e poi in ...

NBA risultati - Toronto ferma Houston - LeBron cade in casa Clippers : Toronto, la miglior squadra dell'Est, a fermare la corsa dei Rockets, sconfitti in Canada per la prima volta dopo 17 vittorie di fila nonostante i 40 punti di James Harden. LeBron James e i suoi Cavs ...

Basket - NBA : Toronto stacca il pass per i playoff - Houston da record. LeBron trascina i Cavs : NEW YORK - In Nba è già tempo di verdetti: grazie al successo ai danni di Detroit, Toronto è la prima iscritta ai playoff. Houston, intanto, non si ferma e mette a segno il record stagionale di ...

LeBron James è il più pagato in NBA : tra stipendi e sponsor “vale” quasi 70 milioni : L'ala dei Cavs si conferma il giocatore più pagato in Nba, tra stipendio e sponsor: alle sue spalle Curry e Durant L'articolo LeBron James è il più pagato in NBA: tra stipendi e sponsor “vale” quasi 70 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA 2018 : LeBron James riporta Cleveland al successo. Tornano a vincere anche Boston e San Antonio : Sette le partite giocate nella notte NBA. È tornata in campo Cleveland, che ha battuto per 112-90 i Detroit Pistons ritrovando così la vittoria. Sul successo c’è ovviamente la firma di LeBron James, autore di 31 punti (con 5/7 da tre, 7 rimbalzi e 7 assist), che dopo aver deciso l’incontro nel terzo periodo (36-21) è stato in panchina per tutto il quarto quarto. A completare l’opera ci ha pensato Larry Nance Jr., partito in ...

NBA 2018 : cadono i Cavaliers di LeBron James - i Rockets vincono anche contro i Celtics : Sette incontri giocati nella notte NBA. Fa rumore la sconfitta di Cleveland 126-117 contro Denver alla Quicken Loans Arena. Non è bastata la tripla doppia di LeBron James (25-10-15) ad evitare la capitolazione ai padroni di casa. Nuggets impostisi grazie ad un eccellente prestazione di squadra in cui il migliore dal punto di vista realizzativo è stato Gary Harris (32-2-4), autore di un 6/10 da 3 punti ed di un 6/6 dai tiri liberi. Seconda ...

NBA : LeBron James è il migliore - ma a vincere sono i Sixers. 11 punti per Belinelli : Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 97-108 IL TABELLINO L'opera di convincimento portata avanti dai Sixers nei confronti di LeBron James prosegue anche sul parquet, abili nel batterlo a domicilio ...

NBA - LeBron James e il traguardo di 30.000-8.000-8.000 : mai nessuno come lui : Sembra incredibile, ma anche oggi, a 15 anni dal suo esordio, non si può fare a meno di scrivere ancora una volta di LeBron James. La gara da 31 punti, 12 rimbalzi e 11 assist vinta contro i Nets ...

NBA - LeBron James da record nella vittoria dei Cavs - Washington passa a Milwaukee : Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets 129-123 TABELLINO Anche nel giorno in cui due dei nuovi arrivati in maglia Cavs recitano da protagonisti, a Cleveland si parla sempre di LeBron James. Rodney Hood ...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland alla vittoria. Wade batte Philadelphia nel finale : Sono sei le partite della notte NBA. Grande protagonista LeBron James, che trascina i Cleveland Cavaliers al ritorno alla vittoria contro i Brooklyn Nets, sconfitti 129-123. Super prestazione dell’ultimo MVP dell’All Star Game, che ha messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist. Restando sempre in casa Cavs, ottimo contributo di George Hill, che ha chiuso con 26 punti, mentre ai Nets non sono bastati i 25 ...