Nave Ong spagnola sbarcherà domani a Pozzallo con 216 migranti

"Sbarcate a Pozzallo" - si sblocca il caso della Nave Ong : Arriverà tra qualche ora nel porto siciliano di Pozzallo la nave della ong spagnola Proactiva Open Arms , che ieri sera, dopo aver soccorso 218 migranti al largo della Libia è stata bloccata per ore ...

Migranti - si è risolta l'odissea in mare della ong spagnola : la Nave è diretta a Pozzallo : Dopo 24 ore di impasse nel Mediterraneo, l'imbarcazione Open arms della ong Proactiva ha ricevuto l'autorizzazione per entrare in un porto. Nel corso del salvataggio di ieri, c'era stato uno scontro con la Guardia costiera libica che reclamava i Migranti soccorsi: la nave spagnola aveva opposto un rifiuto, ma non aveva avuto l'autorizzazione a dirigersi verso un porto europeo

Nave Ong piena di migranti denuncia : "Non ci fanno sbarcare in nessun porto europeo" : Da diciotto ore la Nave della ong spagnola Proactiva Open Arms, con a bordo 218 migranti, è alla ricerca nel Mediterraneo di un "porto sicuro" dove sbarcare le persone salvate in questi giorni in mare. La Nave...

Migranti - Nave Ong : “Nessun porto ci fa sbarcare - abbiamo casi gravi a bordo” : Giovedì le minacce della Guardia costiera libica, oggi il pellegrinaggio tra i porti dell’Ue alla vana ricerca di un approdo. Continua l’odissea della Open Arms, la nave della ong spagnola Proactiva che ieri ha soccorso 218 Migranti scontrandosi con i guardacosta di Tripoli che aveva intimato all’organizzazione umanitaria di consegnare le persone salvate, minacciando anche con le armi. “Per aver rifiutato di dare ai libici i ...

Nave Ong minacciata da G.Costiera libica : ANSA, - ROMA, 15 MAR - Operazione di soccorso critica in acque internazionali da parte della Nave della ong spagnola Proactiva Open arms, intervenuta in aiuto a 117 migranti finiti in mare. Lo fa ...

Mediterraneo - Nave Ong soccorre 117 migranti : 'Inseguiti dai libici' : Una nave della Ong spagnola "Proactiva Open Arms" ha soccorso 117 migranti nel Mediterraneo, in acque internazionali. Lo riferisce la stessa organizzazione in un tweet, spiegando che la sua ...

Eritreo di 22 anni muore per fame dopo essere arrivato a Pozzallo a bordo della Nave di una Ong spagnola : Tra i 91 migranti approdati ieri a Pozzallo a bordo della nave dell'Ong spagnola Proactiva Oper Arms, c'era un giovane Eritreo di 22 anni arrivato in condizioni fisiche disperate: malnutrito e con problemi respiratori.Appena sceso dalla nave è stato trasferito in ospedale a Modica; dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto per fame e per la malnutrizione che da mesi ha contribuito a peggiorare il suo ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia-Corea del Sud 8-3 - le scandiNave entrano nella storia : Nel torneo di Curling femminile pronostici rispettati e la fortissima nazionale svedese si conferma per la terza volta campionessa olimpica entrando di diritto nella storia di questa disciplina. La squadra di Anna Hasselborg si è dimostrata la migliore anche in questa finale per l’oro contro le padrone di casa della Corea del Sud, non risentendo affatto del caloroso tifo per le ragazze asiatiche. Un 8-3 che non ammette repliche e descrive ...