optimaitalia

: RT @OptiMagazine: #NataliaDyer e #CharlieHeaton di #StrangerThings in crisi? La coppia chiarisce la situazione - _diana87 : RT @OptiMagazine: #NataliaDyer e #CharlieHeaton di #StrangerThings in crisi? La coppia chiarisce la situazione - laserialist : Coppia che scoppia? #StrangerThings - _diana87 : Natalia Dyer e Charlie Heaton di Stranger Things in crisi? La coppia chiarisce la situazione -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Dopo mesi tra dubbi e apparizioni varie, solo lo scorso annodisono usciti allo scoperto confermando le voci su una loro relazione. Nella serie tv di Netflix interpretano rispettivamente Nancy Wheeler e Jonathan Byers, primadi amici poi fidanzati e sono affiatati sia dentro che fuori lo schermo., però, ha rischiato di non far parte della terza stagione di, le cui riprese dovrebbero iniziare in primavera. Complice il suo problema di droga - lo scorso ottobre è stato trovato in possesso di cocaina all'aeroporto di Los Angeles e rispedito a Londra - l'attore si è trovato in una posizione alquanto complicata che rischiava di compromettere la sua carriera e il futuro all'interno della serie tv. Durante tutti questi mesi, la fidanzatagli è rimasta accanto, supportandolo in più di qualche ...