Napoli | ragazza in gita ha un arresto cardiaco nel sonno

Napoli - scontro tra auto e bus : ragazza 21enne grave in ospedale : Una 21 enne, originaria di Pollena Trocchia, è in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli per i gravi traumi riportati nello scontro con un autobus. L'incidente è avvenuto alle 9.30 di questa ...

LITE A COLTELLATE PER UNA RAGAZZA/ Milano - duello in piazza Napoli : uno sfregiato - l'altro ferito al torace : LITE a COLTELLATE per una RAGAZZA a Milano: un ragazzo di 22 anni e un altro di 26 si sono fronteggiati con le lame in piazza Napoli. Nessuno dei due aveva precedenti penali..(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:19:00 GMT)