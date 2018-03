Napoli | morta guardia giurata aggredita in metropolitana | aveva 52 anni

Choc a Napoli - morta la guardia giurata aggredita nella stazione della metro : Non ce l'ha fatta Franco della Corte, la guardia giurata di 52 anni aggredita da uno sconosciuto nelle scorse settimane all'esterno della stazione metro di Piscinola. L'uomo, giunto in condizioni ...

Napoli. Carolina La Sala morta in un rogo nei bassi della Sanità : Grida di dolore e lacrime al Rione Sanità a Napoli dove una donna di 58 anni è morta in un rogo divampato nei bassi. La tragedia si è consumata domenica mattina in vico della Calce. Carolina La Sala abitava da sola in un basso…Continua a leggere →

Napoli - casa in fiamme tra i vicoli : morta una donna : di Oscar De Simone Domenica di morte questa mattina al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Alle 9 del mattino un incendio è divampato in un'abitazione al pian terreno, uno dei caratteristici 'bassi' ...

Catania - morta Italia Chiesa Napoli : matriarca dei pupi : E' morta a Catania Italia Napoli, matriarca della Marionettistica dei fratelli Napoli. Aveva 94 anni. Il ricorso del sindaco Enzo Bianco.