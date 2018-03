Napoli | gli elettori M5S divisi sulle alleanze | “Se va con Salvini non lo voto più” “Con

Napoli - crolla ex monastero ai Tribunali : il racconto del pompiere eroe che ha estratto gli operai dalle macerie : 'Ho iniziato a scavare con le mani. Stava ancora crollando materiale da sopra, ogni minuto che passava l'uomo poteva morire soffocato'. È l'eroica testimonianza di Rosario Martusciello, uno dei vigili ...

Morto il vigilante aggredito in metro - il cordoglio del Comune di Napoli : Il vicesindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice, si sta recando al Policlinico per portare il cordoglio del sindaco de Magistris e dell'amministrazione ai familiari del vigilante Francesco Della Corte, ...

Salvi tutti gli operai coinvolti nel crollo a Napoli : Napoli, 16 mar. , askanews, E' stato estratto vivo dalle macerie anche il quarto operaio coinvolto nel crollo del complesso di San Paolo Maggiore nel centro di Napoli. Lo fanno sapere i vigili del ...

Crolla ex monastero a Napoli : tutti gli operai in salvo : Crollo di un fabbricato a Napoli nella zona dei Tribunali, in via San Paolo. A cedere una struttura di un antico convento. Sul posto erano in corso lavori di restauro e vi erano degli operai Segui su affaritaliani.it

Napoli - crolla ex convento ai Tribunali : "Tutti gli operai estratti vivi" : Un ex convento è crollato nel centro storico di Napoli, in via San Paolo, nel cuore dei Tribunali. Il crollo ha interessato il muro perimetrale di un ex monastero. Sul posto i Vigili del Fuoco...

Napoli - Hamsik non molla lo scudetto : "Non vogliamo arrenderci" : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, lo slovacco suona la carica e calcola la quota utile per il Tricolore: ''Con 100 punti sarà nostro''

Gli eventi del weekend a Napoli : cosa fare in città dal 16 al 18 marzo : Per assistere agli spettacoli della rassegna, è necessaria la prenotazione chiamando al 3343347090 - 3470963808 - 081 5782460, oppure attraverso il sito www.ilteatrocercacasa.it. A chi prenota verrà ...

Meraviglia Napoli : dai fondali del castel dell'Ovo emerge il porto greco : Un antichissimo porto di epoca greca sui fondali del castel dell'Ovo, attorno a quell'isolotto di Megaride sul quale, secondo il mito, spiaggiò la sirena Partenope. «Il...

Napoli - protesta dei genitori di bimbi trapiantati al Monaldi. In lacrime : “Mio figlio ultimo sopravvissuto - gli altri sono morti” : Manifestazione di protesta del comitato genitori bimbi trapiantati che hanno bloccato l’uscita dell’ospedale Monaldi di Napoli. I genitori manifestano contro quelle che definiscono “le bugie” della Regione Campania e della direzione del Monaldi riguardo l’assistenza fornita ai piccoli pazienti. Il comitato denuncia che lunedì 12 marzo è morto un bimbo di 13 anni ricoverato in un reparto per adulti e rivolge un ...

Juventus-Atalanta 2-0 - la squadra di Allegri scappa a +4 dal Napoli : partita coraggiosa per gli uomini di Gasperini ma non basta [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

PER YOUNES NIENTE Napoli?/ “Ho un contratto con l’Ajax” - Marchetti svela : "Gli azzurri non così rammaricati" : Per YOUNES NIENTE NAPOLI? “Ho un contratto con l’Ajax”, ma il legale degli azzurri tuona. Nuovo giallo per quanto riguarda il futuro dell’esterno d’attacco della nazionale tedesca(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:13:00 GMT)

Agente Torreira : 'Napoli in pole - bisogna sistemare i dettagli' : NAPOLI - 'Abbiamo incontrato due o tre volte il ds Giuntoli, siamo in trattativa e il Napoli è in pole position, ma manca l'accordo perché il calciatore non vuole prendere una decisione subito. ...

Napoli - una molotov nell'Università Federico II : il rogo negli uffici al secondo piano : Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a...