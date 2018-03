: #Napoli, crolla ex monastero in zona Tribunali: tre operai feriti, uno ancora sotto le macerie ?… - RaiNews : #Napoli, crolla ex monastero in zona Tribunali: tre operai feriti, uno ancora sotto le macerie ?… - RaiNews : Crolla un edificio a #Napoli, si temono vittime. Notizia in aggiornamento su - SkyTG24 : #UltimOra #Napoli, crolla ex monastero, si temono vittime #Canale50 -

Verifiche nel centro storico didopo il crollo di undella chiesa e convento di San Paolo Maggiore. Sulla struttura sono in corso dei lavori e quattro operai sono rimasti coinvolti nel crollo e sono tratti tutti in. Tutti sono in ospedale per accertamenti. Il crollo è avvenuto nel chiostro del complesso in ristrutturazione.(Di venerdì 16 marzo 2018)