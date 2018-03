Napoli | contro il Genoa Sarri si affida ai titolarissimi

Napoli vietato mollare : contro il Genoa per ripartire : Una cavalcata di dieci vittorie consecutive e poi prima il pesante stop interno con la Roma, seguito da un pareggio

Serie A Napoli - Hamsik : «Anche per la Juventus sarà difficile contro l'Inter» : Napoli - "Dobbiamo crederci fino alla fine, c'è ancora lo scontro diretto. Il campionato ci dà ancora tante possibilità. Abbiamo fatto un campionato eccezionale e dobbiamo continuare su questa strada" ...

Napoli - sparano contro un treno : Un treno della Circumvesuviana è stato colpito verso le 20:30 di mercoledì sera "da almeno due proiettili " nei pressi della stazione di Sant'Anastasia , Napoli, . Lo denuncia il sindacato Orsa, ...

Caso Sarri-giornalista : dalla Spagna parole dure contro l'allenatore del Napoli Video : Che Maurizio #sarri sia un personaggio fuori dagli schemi, estremamente schietto e talvolta un po' troppo sopra le righe è oramai cosa nota. Sarri è così, non nasconde la sua natura e con lui è un vero e proprio prendere o lasciare. Infatti c'è a chi piace questo suo non omologarsi al mondo del calcio di oggi e chi invece critica il suo modo di porsi privo di forma e apparenza. l'allenatore del Napoli ha dei principi dai quali non si allontana, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la contropartita proposta al Genoa per Perin : Calciomercato Napoli, il club azzurro è concentrato sull’ultima parte di stagione con l’intenzione di lottare fino alla fine per lo scudetto, testa a testa bellissimo con la Juventus di Massimiliano Allegri. Ma si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa, manovre in porta. Addio con Reina che ha già trovato l’accordo con il Milan, come anticipato da CalcioWeb, il nome in pole per il ...

Corsa Scudetto : il Napoli tiene vivo il sogno - cinque partite per arrivare allo scontro diretto con la Juventus : cinque partite per arrivare allo scontro diretto e provare a giocarsi il tutto per tutto allo Juventus Stadium. E’ questo il minisprint che il Napoli prepara per tenere in vita il sogno Scudetto. Un sogno ancora vivo nonostante il sorpasso in classifica e in cui i giocatori azzurri credono fino in fondo. La consapevolezza dei propri mezzi e la personalita’ sono due aspetti su cui Maurizio Sarri ha lavorato molto nei suoi tre anni a ...

Serie A - giudice sportivo : cori dei tifosi contro il Napoli - Inter multata. 5 gli squalificati : Con il posticipo di domenica sera a San Siro tra Inter e Napoli si è conclusa la 28ª giornata di Serie A. Un turno che ha visto il Napoli fermarsi ancora e la Juventus approfittarne tornando così a ...

Inter - 15mila euro di multa per i cori contro i tifosi del Napoli : Sanzione alla società nerazzurra per i cori della Curva Nord contro i tifosi del Napoli nel posticipo di domenica L'articolo Inter, 15mila euro di multa per i cori contro i tifosi del Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caos Akragas - Alessi contro Di Napoli : 'Lo invito a dimettersi' : Tragedia al Mandorlo in fiore, Firetto saluta il belga: 'Sei andato via in un tripudio di suoni gioiosi' 3 Imbufaliti per il chiasso in piazza San Calogero, residenti chiamano ancora la polizia 4 Che ...

Il Napoli si è spento : reti bianche contro l'Inter - la Juve va in vetta : Il Napoli, come all'andata, impatta sullo 0-0 contro una rocciosa Inter a San Siro e vede allontanarsi sempre di più i sogni scudetto. La Juve, a +1, ha sempre la partita in più con...

Inter - Spalletti verso una doppia esclusione sorprendente contro il Napoli Video : L'#Inter si appresta ad affrontare il Napoli questa sera allo stadio Meazza alle ore 20:45, davanti a sessantamila spettatori, nel big match della ventottesima giornata. Nerazzurri chiamati a fare risultato visto che la Roma ha vinto nell'anticipo del venerdì contro il Torino per 3-0 e si è portata momentaneamente a cinque lunghezze di vantaggio, a 56 punti, ma con due partite in più. Inter che, però, è dietro anche alla Lazio di un punto con i ...

Inter - Icardi ricorda Astori : ecco la fascia da capitano che indosserà contro il Napoli [FOTO] : La morte di Davide Astori ha lasciato il segno nel mondo sportivo. Per ricordare il difensore in tutti i campi si osserverà un minuto di silenzio. contro il Napoli, Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, indosserà una fascia per ricordare lo sfortunato capitano della Fiorentina. L'articolo Inter, Icardi ricorda Astori: ecco la fascia da capitano che indosserà contro il Napoli [FOTO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Inter - Icardi : contro il Napoli la fascia da capitano dedicata ad Astori : "Oggi scendiamo in campo per te. Ciao capitano". Firmato MI9. Mauro Icardi porterà con sé il ricordo di Davide Astori domani sera durante il posticipo di campionato tra la sua Inter e il Napoli. Lo ...

Spalletti : “contro il Napoli dovremo essere quasi perfetti” : “Loro arrivano arrabbiati dopo il passo falso con la Roma, noi dopo qualcuno di più, per cui la nostra rabbia dovrebbe essere superiore. Bisognerà essere quasi perfetti perché la squadra di Sarri e la sua idea di calcio sono esemplari“. Queste le parole dell’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia del match con il Napoli. “Questa gara ha un valore ancora più importante, proprio perché non si è riusciti ...