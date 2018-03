Napoli | Comune salvato dal rischio dissesto | il governo pagherà il 77% del debito per la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018) Ildiallontana da sé lo spettro delfinanziario grazie al salvataggio delGentiloni. Nell’incontro di Roma si è trovato l’accordo tra l’esecutivo e l’amministrazione guidata da Luigi De Magistris per la ripartizione delche ha tenuto bloccate le casse comunali a causa di un pignoramento di circa 97 milioni di euro. Si tratta delda 89 milioni di euro (oltre gli interessi) contratto con il Cr8, consorzio che lavorò alla ricostruzione edilizia durante il commissariamento post-terremoto del 1981. La somma, però, non era stata inserita nel bilancio 2016 (insieme ad altri debiti per un totale di 114 milioni di euro), anno per il quale la Corte dei Conti ha quindi contestato aldilo sforamento del patto di stabilità. Rispettato solo sulla carta, ma non nella sostanza. L’ACCORDO DA DEFINIRE NEI PROSSIMI GIORNI – L’intesa è ...