Napoli | che offerta per Alisson! La risposta della Roma

Dall'Inghilterra : 'Non solo Inter e Napoli su Asamoah - c'è anche Conte' : LONDRA - La Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Kwadwo Asamoah , ma secondo il 'The Sun' deve fare i conti con le pretendenti, a partire dal Chelsea di Antonio Conte . Sull'esterno ganese, ...

Serie A Napoli - Hamsik : «Anche per la Juventus sarà difficile contro l'Inter» : Napoli - "Dobbiamo crederci fino alla fine, c'è ancora lo scontro diretto. Il campionato ci dà ancora tante possibilità. Abbiamo fatto un campionato eccezionale e dobbiamo continuare su questa strada" ...

Napoli - perché Sarri non è convinto di Perin : Maurizio Sarri non spinge per Mattia Perin come portiere del nuovo Napoli. Secondo Rai Sport , infatti, l'idea dell'allenatore azzurro è che Perin sia ancora acerbo con i piedi mentre molto bravo tra i pali, ma preferisce un palleggiatore 'alla Reina'.

PER YOUNES NIENTE Napoli?/ “Ho un contratto con l’Ajax” - Marchetti svela : "Gli azzurri non così rammaricati" : Per YOUNES NIENTE NAPOLI? “Ho un contratto con l’Ajax”, ma il legale degli azzurri tuona. Nuovo giallo per quanto riguarda il futuro dell’esterno d’attacco della nazionale tedesca(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:13:00 GMT)

Oggi l'addio a Necco - simbolo di Napoli e cantore di un calcio che non esiste più : «Milano chiama, Napoli risponde». Non era una frase a effetto ma un commento nitido a una vittoria del Napoli, impegnato nella corsa allo scudetto col Milan. L?autore, Luigi Necco,...

JUVENTUS - ALLEGRI/ “Quota scudetto a 100 punti - non dobbiamo mollare l'osso perché il Napoli..." : JUVENTUS, parla ALLEGRI: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Addio Necco : la voce libera di Napoli che neanche Cutolo riuscì a tacere : La domanda, retorica poichè le immagini parlavano chiaro non lasciando dubbi sulla furbata del campione, venne ripresa dalla stampa internazionale e fece il giro del mondo. Il professionista che, nel ...

Napoli - Sarri : "Perso così poche volte che non siamo abituati a dover reagire" : "Abbiamo perso così poche volte che non siamo abituati a dover reagire". Maurizio Sarri ha commentato con il sorriso dopo Inter-Napoli il dato che gli è stato sottoposto di una squadra, quella azzurra,...

Scudetto - Allegri esalta il Napoli : “Sarri deve essere orgoglioso - noi siamo in tutte le competizioni e non dobbiamo esaltarci anche se vinciamo domani” : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Cuadrado e Bernardeschi non sono disponibili, vediamo Alex Sandro che ieri era affaticato e valuterò oggi. Oggi faremo rifinitura e deciderò chi mandare in campo. L’unico che rientra è Buffon di sicuro, gli altri vedrò oggi. Pjanic rientra al 99,9%, Matuidi aveva fatto 3 partite dal rientro e devo ...

REINA AL MILAN/ Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli : medici del club non presenti per... : REINA al MILAN, Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che si libera a parametro zero alla fine della stagione. Intanto però questi continua a credere allo Scudetto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Reina al Milan/ Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli : Donnarumma parte? : Reina al Milan, Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che si libera a parametro zero alla fine della stagione. Intanto però questi continua a credere allo Scudetto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:16:00 GMT)

Agente di Jorginho aasicura che non lascerà Napoli : 'Non so quale sia la strategia del Napoli: se qualche club vuole Jorginho e il club azzurro è d'accordo, si potrà valutare l'offerta, ma Jorginho non cerca squadre perché non vuole andare via da ...

Napoli di Sarri? Più che l’Olanda degli anni ’70 rischia di essere la prima Roma di Spalletti : bella e perdente : Per la prima volta dall’inizio della stagione, il Napoli non è più padrone del suo destino: il pareggio per 0-0 contro l’Inter ha significato il sorpasso della Juventus. Che quest’anno non era mai stata davanti agli uomini di Sarri. Il campionato non è ancora finito, per carità: i bianconeri hanno almeno tre partite difficili in cui possono perdere punti (Inter e Roma fuori casa, Milan a domicilio), più lo scontro diretto che molto probabilmente ...