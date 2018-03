Napoli | Avellino | Salernitana | Casertana e tutto il calcio campano ad un bivio

Blastingnews

: Caserta-Salerno - Pioggia A30 Caserta-Salerno Pioggia tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino - TrafficoA : Caserta-Salerno - Pioggia A30 Caserta-Salerno Pioggia tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino - TrafficoA : Caserta-Salerno - Pioggia A30 Caserta-Salerno Pioggia tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino - MarcoCostanza5 : RT @sportavellino: #AccaddeOggi. Era il 14 marzo 1982, l'#Avellino, guidato da un folletto brasiliano, annientava il #Napoli nel... https:/… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Il prossimo turno calcistico è l'ultimo prima dell'arrivo della primavera. E quando arriva la primavera nelè tempo di volate, non sono più ammessi errori perché ormai la fine dei campionati si avvicina. Per le sei squadre campane impegnate nei primi tre campionati calcistici italiani il prossimo turno potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per capire quale potrà essere, realisticamente, l'obiettivo finale al quale ambire. Serie A:, tornare a vincere e aspettare In Serie A ilha perso il primo posto dopo la sconfitta interna con la Roma e il pareggio in trasferta contro l'Inter. La Juventus invece non ha sbagliato nulla, recupero con l'Atalanta incluso, e ora guarda i partenopei dall'alto verso il basso, forte anche di 4 punti di vantaggio. Ma per gli uomini di Sarri nulla è perduto, i bianconeri devono ancora affrontare Inter, Milan e Roma, mentre al ...