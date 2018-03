My Tamagotchi Forever | in realtà aumentata | è disponibile per Android

My Tamagotchi Forever è ora disponibile in tutto il mondo : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare il lancio mondiale di My Tamagotchi Forever sui dispositivi mobile. 20 anni fa, Tamagotchi è diventato un vero e proprio fenomeno in Occidente e ora si prepara a conquistare un'intera nuova generazione di appassionati che potranno prendersi cura dei propri amici virtuali in ogni momento con il suo primo gioco mobile free-to-play! Per scaricare My Tamagotchi Forever sui dispositivi iOS e ...