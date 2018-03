Musica | storia | scienza e divertimento | un weekend nei musei di Genova

A scuola con un pezzo di storia della Musica italiana : E' uno dei maggiori chitarristi rock italiani di tutti i tempi: il compositore trevigiano Tolo Marton , apprezzato da molti colleghi americani, premiato negli Usa dal padre di Jimi Hendrix, richiesto ...

Ron Canta Lucio Dalla / L'album "Lucio!" - una dedica speciale a chi ha fatto la storia della Musica : Ron presenta il suo nuovo album 'Lucio, dodici canzoni scritte dall'amico Lucio Dalla e reinterpretate da lui. Il ricordo del primo incontro con il grande artista.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:27:00 GMT)

Tiziana Rivale/ Con "Sarà quel che sarà" entra nella storia della Musica italiana (Sabato Italiano) : Tiziana Rivale è una delle voci femminili di primo piano degli anni Ottanta, grazie alla sua vittoria al Festival di Sanremo. Oggi ospite di Sabato Italiano su Rai 1. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:28:00 GMT)

Red Canzian a Che fuori tempo che fa : “Pooh? Finita una storia bellissima - ma non finisce la Musica” : A Che fuori tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, Red Canzian commenta lo scioglimento dei Pooh, band storica di cui ha fatto parte per molti anni: “E’ Finita una storia bellissima, ma non finisce la musica. Ognuno di noi ha cominciato a fare questo mestiere perché voleva farlo e questa voglia continuerà sempre”, per poi lasciarsi andare ai ricordi sui suoi esordi legati al padre: “Mio papà mi regalò la prima chitarra che era acustica, e ...

Rock Files Live! di LifeGate Radio & Spirit de Milan : San Valentino rock dedicato ai grandi amori nella storia della Musica : Per celebrare nel migliore dei modi San Valentino , la festa degli innamorati, mercoledì 14 febbraio i rock Files Live! di LifeGate Radio presentano una puntata interamente dedicata alle storie d'...

Intervista – Mirkoeilcane : «Partecipo a Sanremo per raccontare in Musica una storia vera. I contenuti sono importanti» : Un universo musicale fatto di storie vere e di contenuti di spessore quello di Mirkoeilcane, al secolo Mirko Mancini, cantautore romano classe ’86 quest’anno in gara per la 68° edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con un brano desueto rispetto ai canoni festivalieri dalle alte qualità musical-letterarie intitolato “Stiamo tutti bene” prodotto da Steve Lyon (già produttore di Paul McCartney, ...

GIORNATA DELLA MEMORIA Debutta a Catania Ogni storia ha la sua Musica : È autore, regista e interprete di spettacoli di successo come Turi Marionetta 2009, Importante, molto importante (la trilogia) 2012 (da cui è stato tratto l'omonimo film diretto da Alessandra ...

Nomadi Dentro : la Musica - la storia - l'Italia - il live teatrale della band : Cinquant'anni e passa di carriera e la necessità di ribadire l'identità della band. Perché i Nomadi rappresentano una peculiarità della musica italiana: sempre in pista, senza ammiccare alle mode e ...

Debutta a Catania Ogni storia ha la sua Musica l'imponente opera di Savì Manna finalista al concorso europeo di drammaturgia Premio Tragos : È autore, regista e interprete di spettacoli di successo come Turi Marionetta 2009, Importante, molto importante (la trilogia) 2012 (da cui è stato tratto l'omonimo film diretto da Alessandra ...

Sade : storia della regina della Musica anni 80 : Secondo la Recording Industry Association of America (RIAA) le vendite certificate ammontano a 23,5 milioni di unità vendute negli Stati Uniti e più di 50 milioni di unità in tutto il mondo. La band ...