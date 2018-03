Musica | concerti e spettacoli | tutti gli eventi del week end

Oltre 20 i concerti in programma con "Musicalis Daunia" : InOltre, alla condivisione artistica che nasce dall'incontro di musicisti in terra dauna, si aggiunge la diffusione mondiale della visibilità streaming di ciascun appuntamento in cartellone ...

Lucera - Foggia - - Presentazione stagione concertistica Musicalis Daunia 2018 : Inoltre, alla condivisione artistica che nasce dall'incontro di musicisti in terra dauna, si aggiunge la diffusione mondiale della visibilità streaming di ciascun appuntamento in cartellone ...

Musica - Sting ospite con Shaggy a Sanremo : le date dei concerti in Italia : Il suo ritorno in Italia da super ospite a Sanremo ha riacceso l'interesse, non che ce ne fosse grande bisogno, verso il cantautore e polistrumentista inglese Gordon Matthew Thomas Sumner meglio noto come Sting. Il brano Don't make me wait, singolo che anticipa l'uscita nella prossima primavera dell'album 44/876 composto ed interpretato insieme al suo collega giamaicano (naturalizzato statunitense) Shaggy, è già una hit e spopola nelle radio di ...

Il Settecento Musicale rivive a Lucca con 40 concerti : Oltre 40 eventi dedicati alla musica classica lucchese del diciottesimo secolo per il 2018: parte così la terza edizione de Il Settecento musicale a Lucca . La rassegna è stata presentata questa ...

Annunciato l’ultimo tour di Elton John - 300 concerti fino al 2021 per l’addio alla Musica : “Marito e figli la mia priorità” : Durerà ben tre anni l'ultimo tour di Elton John, che ha Annunciato come previsto l'addio alla musica, ma anche una grande tournée internazionale prima di abbandonare le scene. La superstar inglese, 70 anni compiuti nel 2017 e qualche problema di salute che lo ha costretto a rimandare i suoi ultimi concerti, ha Annunciato la sua decisione di ritirarsi nel corso di un evento a New York condotto da Anderson Cooper, celebre giornalista della ...

Amici della Musica di Padova : 61esima stagione concertistica all'Auditorium Pollini : ... coro Mercoledì 4 aprile ciclo B Lukas Geniušas, pianoforte Venerdì 13 aprile ciclo A Veronika Eberle, violino Dénes Varjon, pianoforte BIGLIETTI PER SINGOLI SPETTACOLI interi 25 euro ridotti 20 euro ...

Foligno - Amici della Musica : Stagione concertistica : Foligno Concerti, certamente, ben 25, ma anche Musica e danza, dal flamenco alla scienza, performance multimediali, recital, conferenze, progetti per gli studenti, prestigiose masterclass di canto ...

Foligno - Amici della Musica - arriva Carlo Verdone : nomi stellari per la stagione concertistica 2018 : Altra parola d'ordine, collaborazioni, con associazioni Musicali, conservatori, come quello di Perugia, con la Fondazione Cucinelli, con la Festa di Scienza e Filosofia che darà vita il 25 aprile ad ...

Concerti di Venezia e Vienna - il Capodanno 2018 in Musica sulla Rai (anche in HD) : È il grande direttore d'orchestra italiano Riccardo Muti (nella foto) il protagonista del Concerto di Capodanno da Vienna, dalla Sala d’oro del Musikverein. L'evento sarà riproposto in differita alle 13.50 su Rai 2 e poi in replica in prima serata alle ore 21.15 su Rai 5 (canale 23 del digitale terrestre, canale 13 di Tivùsat). Il concerto di Capodanno della Wiener Philarmo...