Muore schiacciato dal suo trattore | l' agricoltore lascia un bimbo di pochi mesi

Schiacciato da un muletto - Muore operaio : Non ce l'ha fatto Marco Di Donato, 43 anni, di Avezzano , L'Aquila, l' operaio della Cartiera Burgo di Avezzano vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nella serata di ieri. L'uomo era stato ...

Operaio Muore schiacciato dal cassone di un camion nel Genovese : Genova, 15 mar. , askanews, Incidente mortale sul lavoro questa mattina poco dopo le 10 in un'officina meccanica di Graveglia, in provincia di Genova. Un Operaio di 48 anni, dipendente dell'officina, ...

Napoli - ferma il camion in discesa ma dimentica il freno a mano : camionista Muore schiacciato dal suo mezzo : Un uomo è stato schiacciato dal camion che conduceva, sulle Rampe San Gennaro di Poveri, nel quartiere Stella. La vittima, era alla guida del camion cabinato di grandi dimensioni quando è sceso dal ...

Si ribalta con il trattore - Muore schiacciato 28enne : Chieti - Un ennesimo incidente con un trattore in Abruzzo, è costato la vita ad un giovane di Miglianico, la tragedia ieri pomeriggio, M.d.P. 28 anni della frazione di Ari era impegnato a lavorare i campi in contrada Val di Foro, quando ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, cadendo verso il letto del fiume Foro. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco, che non hanno ...