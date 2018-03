Muore a 52 anni tra le fiamme di casa

: Cade e muore nella buca dimenticata. Da due anni i residenti protestavano - LaStampa : Cade e muore nella buca dimenticata. Da due anni i residenti protestavano - RaiNews : Muore asfissiato dalla stufa a pellet tra le sue 51 piante di marijuana. È successo a un disoccupato di 35 anni, ab… - Agenzia_Ansa : Naturopata prescrive fiori di Bach e metodo Hamer contro il #tumore al seno, ma la paziente muore a 46 anni. Allarm… -

Una donna è morta nell'incendio dell' appartamento dove abitava a Roma. La vittima aveva 52ed era di nazionalità italiana. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco che hanno spento lesviluppatesi nella cucina dell'appartamento al 1° piano di una palazzina di 4 piani. Per la donna non c'era più nulla da fare. Si indaga per risalire alle cause dell'incendio.(Di venerdì 16 marzo 2018)