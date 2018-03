Multa di oltre duemila euro per l' autista di un bus

Oltre 1200 droni in volo siMultaneo : per Intel è un nuovo record : I droni sono in grado di compiere spettacoli della durata di 5-8 minuti, a seconda ovviamente della complessità delle animazioni e coreografie. Il software di controllo si occupa invece di ...

Roma - prende l'autostrada senz pagare per anni : dovrà restituire tutto oltre a 500 euro di Multa : Andare a lavoro con la macchina senza pagare il pedaggio. Autostrada gratuita e un gruzzoletto a fine anno di tutto rispetto. Per tanti sarebbe un sogno, considerato i rincari costanti a cui sono ...

Antitrust : Multa da oltre 23 milioni a Poste Italiane. La replica : faremo ricorso al Tar : Sanzionata la posizione di mercato dominante nel recapito della corrispondenza ordinaria negli invii multipli per i clienti business. Poste Italiane è intenzionata a ricorrere al Tar

