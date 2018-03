Mourinho | Sono ancora vivo e sono qui Con me lo United è tornato a vincere

'United - Mourinho a Pogba : 'Il capo sono io'. Rottura vicina' : ROMA - C'eravamo tanto amati? Sembra il caso di José Mourinho e Paul Pogba i cui rapporti sarebbero ai minimi storici, tanto da ipotizzare l'addio a fine stagione del centrocampista francese. Secondo ...

Mourinho promuove il Var : “Sono sempre a favore della verità” : Mourinho promuove il Var: “Sono sempre a favore della verità” Manchester United avanti in FA Cup e nel match con l’Huddersfield è arrivato anche l’intervento del VAR, sperimentato in Inghilterra proprio nella coppa. Nello specifico è stato annullato un gol di Mata per fuorigioco. Una decisione che è arrivata dopo diversi minuti dal gol, ma […] L'articolo Mourinho promuove il Var: “Sono sempre a favore della ...

Manchester United - Mourinho chiarisce : 'E' una bugia che i rapporti con Pogba non sono buoni' : 'Posso parlare per Paul senza alcun tipo di problema. Accetta di non star giocando bene nelle ultime partite e questo è quanto. È una grande bugia che la nostra relazione non sia buona, è una grande ...

Premier League - Manchester United; Mourinho dopo la sconfitta contro il Newcastle : ”Gli dei del calcio sono stati dalla loro parte” : L’allenatore dei Red Devils ha analizzato la sconfitta con il Newcastle: ora il Manchester City è di nuovo a +16. Arriva in un modo insospettabile, la sconfitta del Manchester United in Premier League. I Red Devils cadono contro il Newcastle di Rafa Benitez a St. James’ Park. Decisiva al 65′ la rete dell’esterno Matt Ritchie, bravo ad approfittare dell’unica occasione pericolosa del secondo tempo. Una vittoria ...

Manchester United - compleanno e rinnovo per Mourinho : 'Sono felice e orgoglioso' : compleanno speciale per José Mourinho. E non poteva che essere così per chi "speciale" si è sempre sentito, senza falsa modestia. "Special One", si definì durante una conferenza ai tempi del Chelsea. ...

Alexis Sanchez si avvicina allo United - Mourinho conferma : “sono fiducioso” : Il Manchester United sembra aver scavalcato i ‘cugini’ del City nella corsa al grande obiettivo di mercato, il 29enne attaccante cileno dell’Arsenal Alexis Sanchez. A ribadire l’interesse dei Red Devils per l’ex Udinese e’ lo stesso Jose’ Mourinho che, dopo la vittoria di ieri per 3-0 sullo Stoke City, si e’ detto certo che il suo club ha le carte in regola per mettere a segno il colpaccio. ...

Capello attacca Conte e Mourinho dopo le polemiche : "Sono completamente fuori" : Ai microfoni di Sky Sport, Capello ha espresso tutto il suo stupore per la durezza dello scontro tra i due: 'Non pensavo potessero arrivare a questo. Credo però che quando vai a toccare Mourinho, lui ...

Capello distrugge Conte : "non ha capito chi è Mourinho - non pensavo arrivasse a tanto. Sono fuori entrambi" : Capello torna sulla battaglia dialettica tra Conte e Mourinho e massacra l'italiano: "sta facendo quello che faceva José, non pensavo arrivasse a tanto" LaPresse/Fabio Ferrari Una presa di posizione ...

Capello bacchetta Conte e Mourinho : “sono completamente fuori!” : “Credo che Conte non abbia capito con chi aveva a che fare, secondo me doveva solo dire che forse e’ la maglia del Chelsea che fa agitare gli allenatori. Ricordiamo tutti quello che faceva Mourinho, Conte sta facendo le stesse cose”. Con queste parole, ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello commenta le polemiche tra il tecnico portoghese e l’allenatore italiano. “Se stanno esagerando? Sono proprio fuori ...

Mourinho - veleno su Conte : 'Ho commesso errori - ma mai sono stato squalificato per il calcioscommesse' : La replica di Mourinho a Conte arriva in serata. 'Nella mia carriera ho commesso tanti errori, ma mai sono stato coinvolto nel calcioscommesse' il duro attacco del portoghese, dopo il successo contro ...

Man United - Mourinho su tutte le furie : 'Le voci sull'addio sono spazzatura' : MANCHESTER - 'Il mio addio? Non sono notizie ma solo spazzatura. Io voglio restare'. Attraverso il sito della BBC, Josè Mourinho spara a zero sulle illazioni della stampa britannica che aveva ...