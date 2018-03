MotoGP | rinnovo Valentino Rossi | anche lui nel club degli Intramontabili

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Lotteremo per il Mondiale. Il rinnovo di Rossi? Non sono sorpreso” : Nella prima conferenza stampa dell’anno, a Losail (Qatar), Andrea Dovizioso è sicuro del fatto suo, conscio di quanto accaduto la stagione passata e della forza della nuova Ducati: “L’inverno è stato molto positivo e mi aspetto di essere più veloce del 2017 – ha sottolineato il forlivese. Abbiamo parecchio materiale da testare e solo le gare potranno dirci a che punto siamo. Credo comunque che possiamo lottare per il ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Maverick Viñales : “Speravo nel rinnovo di Valentino Rossi - vuol dire che la moto è competitiva” : Prima conferenza stampa della stagione per la motoGP, in Qatar. C’era anche Maverick Viñales dichiaratosi pronto per cominciare e voltare pagina rispetto a un 2017 cominciato col botto ma finito male. “Mi sento alla grande, non vedo l’ora di cominciare. La moto non era al livello dello scorso anno nei test ma abbiamo provato tanto, mi sono trovato bene e sono fiducioso. C’è da lavorare ma sappiamo cosa fare. Bisogna ...

MotoGP - Rossi non si ferma : ufficiale il rinnovo con Yamaha fino al 2020 : Il Dottore non si ferma: è arrivato l'annuncio del rinnovo con Yamaha fino al 2020. L'articolo MotoGp, Rossi non si ferma: ufficiale il rinnovo con Yamaha fino al 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MotoGP - VALENTINO ROSSI/ Arriva la gara in Qatar - ma il rinnovo con la Yahama... : MOTOGP, VALENTINO ROSSI: il pilota della Yamaha è pronto a scendere in pista e soddisfatto delle attuali sensazioni. Decisamente carico vuole tornare a vincere e a fare la differenza.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:06:00 GMT)

MotoGP - Aprilia pazza di Espargarò : «Vogliono il rinnovo» : TORINO - Si respira aria di rinnovo di contratto in casa Aprilia. Lo ha confessato Aleix Espargaró a Marca: 'L'Aprilia mi ha già detto che sono la loro priorità e che vogliono rinnovarmi il contratto. ...

MotoGP - Test Qatar - Marquez il decimo tempo e la battuta sul rinnovo : 'io soddisfatto non solo dal punto di vista tecnico' : Marc Marquez soddisfatto dopo la prima giornata di Test in Qatar nonostante il decimo tempo finale Si è conclusa la prima giornata di Test di MotoGp in Qatar. Tre giorni di duro e importante lavoro ...

MotoGP - Valentino Rossi verso il rinnovo : 'Correrò altri due anni' : Valentino Rossi correrà per altri due anni con la Yamaha. La notizia non è ancora ufficiale ma pare praticamente certa secondo quanto rivela il sito moto.it. Lo ha detto lui stesso rispondendo a una ...

MotoGP Honda - ufficializzato il rinnovo di Marquez : TORINO - E' di oggi la notizia che la Repsol Honda ha ufficializzato il rinnovo di Marc Marquez per altre due stagioni, chiudendo tutte le porte ad una sua eventuale partenza. E' stato lo stesso ...

MotoGP – Rinnovo Valentino Rossi - papà Graziano si sbilancia! : Si avvicina l’inizio del campionato di MotoGp ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro di Valentino Rossi. Nelle ultime ore importanti indicazioni da parte di papà Graziano, intervistato da Radio Sportiva: “Perchè Valentino dovrebbe rinnovare con la Yamaha per una sola stagione? Se farà un altro contratto sarà di altre due stagioni secondo me, come ha sempre fatto in carriera, negli ultimi 3 anni Valentino è migliorato come ...

MotoGP – Valentino Rossi ed il rinnovo : le indicazioni di mamma Stefania : Valentino Rossi si sta preparando per la pRossima stagione di MotoGp, si preannuncia un campionato scoppiettante con il Dottore alla ricerca del decimo titolo mondiale. A tenere banco è anche il futuro del Dottore, nelle ultime ore importanti indicazioni da parte di mamma Stefania in un’intervista a Cyclenews: “Corre finché non smette di divertirsi, verrà il giorno in cui deciderà, ma in questo momento lo vedo completamente ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Sono pronto per il rinnovo con Yamaha - non so quando ma sono ottimista”. Il Dottore vuole continuare! : Valentino Rossi è pronto per affrontare al meglio la sua ennesima stagione in sella, le prime indicazioni emerse dai test di Sepang parlano di una Yamaha in grande salute e il Dottore insegue il suo decimo Mondiale con l’aggressività di un ragazzino. Il centauro di Tavullia, pRossimo ai 39 anni (li compirà il pRossimo 16 febbraio), ha rilasciato un’intervista a Motorcycle News in cui ha parlato del suo rinnovo di contratto che sembra ...

MotoGP - Maverick Vinales annuncia : 'Rinnovo con la Yamaha fino al 2020' : Durante la presentazione della Yamaha YZR-M1 oggi a Madrid, Maverick Vinales ha annunciato il rinnovo del contratto: "Sono in Yamaha da due anni e resterò qui anche altri due anni, questa è una ...

MotoGP Ducati 2018 - Dovizioso : "Carichi - ma piedi per terra. Rinnovo? Non devo convincere nessuno" : ... ma conosco anche i limiti che abbiamo avuto" "Non devo più convincere nessuno" Ha fatto molto discutere nei giorni scorsi un'intervista concessa al Corriere dello Sport dal direttore sportivo di ...

MotoGP - Paolo Ciabatti : “Rinnovo difficile con Dovizioso. Ducati farà offerta economica adeguata. Vuole ingaggio da top rider” : Il contratto di Andrea Dovizioso con la Ducati scadrà al termine del 2018 ma il rinnovo per le stagioni seguenti si sta rivelando davvero molto complicato. Il pilota, infatti, vorrebbe un aumento Del suo ingaggio dopo la strepitosa stagione 2017 condita da sei Gran Premi vinti e dall’aver lottato fino all’ultimo con Marc Marquez per il Mondiale. A confermare la difficoltà del rinnovo è stato il direttore sportivo Paolo Ciabatti in ...