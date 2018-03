MotoGp - Petrucci sfreccia nelle Fp2 | non senza perplessità | ' non mi sento apposto sulla

MotoGp - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : grande Ducati a Losail - con Andrea Dovizioso davanti a Petrucci - sesto Marquez - nono Valentino Rossi : Si sapeva che Andrea Dovizioso era il grande favorito in vista del Gran Premio del Qatar della MotoGP, e la prima giornata di prove libere lo ha confermato. Dopo la prima sessione di oggi (clicca qui per la cronaca), infatti, il pilota romagnolo ha fatto il bis anche nella FP2, concludendo davanti a tutti e confermando che la moto di Borgo Panigale si sposa in maniera perfetta con il tracciato di Losail. Buone risposte anche dai suoi compagni di ...

MotoGp Libere2 Losail - la Ducati decolla : doppietta Dovizioso-Petrucci : Seconda sessione in Qatar nel segno della Ducati. È Andrea Dovizioso il più veloce delle Libere2 sulla pista di Losail, disputate in condizioni di orario e luce analoghe a quelle che si vedranno in ...

Diretta MotoGp/ Streaming video e Tv8 - prove libere live : FP2 - Dovizioso c'è! Poi Petrucci - solo sesto Marquez : Diretta MotoGp prove libere live GP Qatar 2018 Losail, oggi venerdì 16 marzo: cronaca e tempi delle prime due sessioni. Dovizioso il più veloce in FP1, comincia la FP2!(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:52:00 GMT)

MotoGp - Ducati : Petrucci insegue Lorenzo sognando un posto da pilota ufficiale : Prima dei test invernali e con la notizia dell'ingaggio di Pecco Bagnaia in Pramac, sembrava che la storia tra Danilo Petrucci e la Ducati fosse al capolinea. Arrivato nel team toscano nel 2015, ...

MotoGp - Danilo Petrucci : “Punto al podio in Qatar. Andrea Dovizioso più forte del 2017” : Danilo Petrucci punta in grande in questa stagione 2018. Il pilota della Ducati Pramac, tra i più veloci nei test, ha come obiettivo la prima vittoria del team italiano nella classe MotoGP. Sarebbe un risultato storico per la squadra del Bel Paese. L’esordio a Losail (Qatar), il 18 marzo, sarà subito un’occasione per l’umbro, essendo il tracciato arabo particolarmente adatto alle caratteristiche della Rossa. “Sarebbe ...

MotoGp - la nuova Pramac Ducati a casa Lamborghini. Petrucci La stagione più importante : BOLOGNA - Un'installazione per celebrare il trionfo del genio italiano, nella Manifattura Lamborghini di Sant'Agata Bolognese: con le Lamborghini Aventador e Ursus, la Ducati Panigale V4 e un ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Felice di correre un altro anno con Pramac» : ROMA - Durante la presentazione del Team Alma Pramac hanno parlato anche i piloti, che hanno illustrato speranze e obiettivi per il 2018. Il primo a prendere la parola è stato Danilo Petrucci: ' Sono ...

MotoGp - Ducati Pramac : svelata la livrea della nuova moto di Petrucci e Miller FOTO : A pochissimi giorni dall'inizio del motomondiale 2018, la scuderia Ducati Pramac svela le moto della stagione che sta per prendere il via. Piloti, come nella stagione passata, Danilo Petrucci e Jack ...

MotoGp Aprilia - Albesiano : «Ci piacerebbe avere Petrucci» : ROMA - 'Ci piacerebbe avere Petrucci in Aprilia' . Lo ha dichiarato il numero uno del team di Noale, Romano Albesiano, ai microfoni di Sky Sport. 'La mia opinione su di lui? È molto positiva, lo conosco dai tempi in cui correva con la Art con noi. È un pilota velocissimo e un bravissimo ragazzo. Un pilota italiano ci piacerebbe, è un ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Vorrei il Team Ducati ufficiale» : ROMA - Il 2018 sarà un anno fondamentale nella carriera di Danilo Petrucci. Il pilota ternano nella prossima stagione non farà più parte del Team Alma Pramac, ma non ha perso le speranze per rimanere ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Mi piacerebbe rimanere in Ducati» : TORINO - Quello ormai alle porte, sarà un anno fondamentale nella carriera di Danilo Petrucci. Il pilota ternano nella prossima stagione non farà più parte del Team Alma Pramac, ma non ha perso le ...

MotoGp - Pramac : Petrucci e Miller si danno i voti dopo i test in Qatar : dopo la pausa invernale e i test pre-season arrivano dal Qatar le ultime news prima della partenza ufficiale della stagione. Gli ultimi test hanno chiarito ai team pregi e difetti delle loro moto, ci ...