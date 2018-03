MotoGP | le prove libere del GP del Qatar 2018 | la diretta LIVE

LIVE MotoGP - GP Qatar 2018 in DIRETTA : prove libere - venerdì 16 marzo - . La parola alla pista! Valentino Rossi e Andrea Dovizioso all'... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di questo 1° turno di prove: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti . Si comincia alle ore 10.50 italiane. Buon divertimento! CLICCA QUI PER LEGGERE IL ...

MotoGP Honda - Marquez : «Proverò a cadere di meno» : TORINO -Ha analizzato la stagione con la Honda Marc Marquez. Il Campione del Mondo in carica è soddisfatto del lavoro realizzato e, durante la presentazione a Barcellona del libro 'Relatos Solidarios del Deporte' , Racconti di solidarietà nello sport, , ha dichiarato che la ...

MotoGP Honda - Marquez soddisfatto delle prove in Qatar : TORINO - In Qatar, la Honda e Marc Maquez hanno avuto qualche problema in più durante i test, rispetto alle prove in Thailandia. Il Campione del Mondo ha visto spesso il pilota privato Cal Crutchlow arrivargli davanti nella tabella dei tempi. Marquez però non sembra preoccupato e ostenta sicurezza per la nuova stagione, come ha dichiarato al ...

MotoGP - Test Losail 2018 : programma - orari e tv. Ultime prove in Qatar prima del Mondiale : Archiviata la tre giorni di Test in Thailandia, sul circuito di Buriram, resta un solo appuntamento in calendario per quanto riguarda la MotoGP. L’inizio del Mondiale si avvicina: l’ultimo Test verrà effettuato proprio sul circuito su cui è in programma il primo Gran Premio, ovvero la pista di Losail in Qatar. Una tre giorni decisiva, dunque, per mettere a punto le Ultime modifiche prima dell’inizio del campionato. Marc ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (domenica 18 febbraio) : Dovizioso e la Ducati volano nella prima ora di prove - Marquez si nasconde : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test 2018 della MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Sull’asfalto thailandese i team si esibiranno nelle ultime ore di questa tre giorni di prove cercando di incamerare più informazioni possibili e magari risolvere alcuni problemi. E’ il caso di Valentino Rossi afflitto dalle criticità della sua Yamaha, dal punto di vista dell’elettronica, che ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (venerdì 16 febbraio) : prime prove a Buriram per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso con Yamaha e Ducati : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata (venerdì 16 febbraio) dei Test 2018 della classe MotoGP in Thailandia. Dopo le prime 3 sessioni che si sono svolte a Sepang (Malesia), la massima cilindrata prosegue la sua marcia di avvicinamento verso il Mondiale 2018. I piloti avranno l’occasione di provare ulteriormente i propri mezzi e valutare nel migliore dei modi il loro feeling con le moto. Da quest’oggi la top class si ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : prime prove già importanti per Valentino Rossi. La nuova Yamaha determinante nella scelta sul prolungamento del contratto : Dal 28 al 30 gennaio i bolidi della MotoGP torneranno ad esibirsi e sarà “la prima” coi nuovi modelli. Come al solito il teatro dello show sarà la pista di Sepang (Australia) dove i team prenderanno nota di tutte le informazioni possibili per comprendere il comportamento delle moto ed apportare eventuali correttivi. Sarà una tre giorni decisiva, da questo punto di vista, per Valentino Rossi. Il “Dottore”, reduce da una ...