MotoGp - Iannone | grip che grattacapo! Andrea valuta le differenze coi test | ' siamo

MotoGp - GP Qatar 2018 – Andrea Iannone : “Ho grande fiducia - siamo più vicini rispetto all’anno scorso” : Tra i piloti che si avvicinano a questo Mondiale 2018 con la maggior voglia di riscatto c’è, senza dubbio, Andrea Iannone. Il portacolori della Suzuki, infatti, è reduce da un 2017 con pochi sorrisi, ma le aspettative nel nuovo campionato sono decisamente diverse, come ha confermato nella conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio del Qatar. “Sicuramente ho vissuto una prima parte del 2017 molto difficile, ...

MotoGp - Mondiale 2018 : la stagione del riscatto per Andrea Iannone con la Suzuki. : Ci sono occasioni nelle quali, letteralmente, non vedi l’ora di rimetterti in moto. Quei momenti nei quali vuoi salire sul tuo mezzo per metterti alle spalle la stagione più brutta della tua carriera, per dimostrare in primo luogo a te stesso, che tutto quello che hanno detto di te, tutte le critiche, tutte le illazioni, erano solamente tali. Vuoi dimostrare che sai ancora guidare, e bene, e che con una moto nuovamente competitiva potrai ...

MotoGp - Test Qatar 2018 : analisi terza giornata. La Yamaha chiude in bellezza - ma la Ducati impressiona. Honda concentrata sull’aerodinamica - Suzuki senza Iannone : Si è chiusa, dunque, la tre giorni di Test pre-stagionali della MotoGP (clicca qui per i risultati della prima giornata – seconda giornata ) sul tracciato Qatariota di Losail. Le moto, a questo punto, sono pronte, chi più chi meno, per l’esordio previsto proprio sullo stesso circuito il 18 marzo con il GP del Qatar 2018. Cosa ci ha lasciato in eredità questa ultima sessione di prove? Diversi spunti importanti sono assolutamente da ...

LIVE MotoGp - Test Losail 2018 in DIRETTA : terza giornata (sabato 3 marzo). Dovizioso e Iannone vogliono confermarsi - Valentino Rossi deve recuperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei Test di Losail della MotoGP. Sono in arrivo, dunque, le ultime otto ore di prove per team e piloti della classe regina, che si avvicinano ad ampi passi verso l’inizio della stagione 2018, con condizioni differenti. Da una parte troviamo Honda e Ducati che si confermano le moto da battere, con la Yamaha che appare ancora un gradino indietro con qualche problema ...

MotoGp - Test Qatar 2018 – Andrea Iannone : “Il miglior tempo non mi fa illudere - c’è ancora molto da lavorare” : La Suzuki sta iniziando questa stagione 2018 con segnali davvero incoraggianti che oggi, nella seconda giornata dei Test di Losail per la MotoGP, hanno portato, addirittura, Andrea Iannone davanti a tutti. Un risultato di prestigio per il pilota di Vasto che ha assoluto bisogno di conferme e fiducia in vista di un campionato quanto mai importante per il suo futuro. Tuttavia, l’ex ducatista, non si fa prendere da facili entusiasmi, e rimane ...

Diretta/ Test MotoGp 2018 Losail streaming video e tv - parla Iannone. Classifica tempi (2^ giornata) : Diretta Test Motogp 2018 a Loasil: info streaming video e la Classifica dei tempi per la 2^ giornata di prove in Qatar. Nuove conferme per la Yamaha di Rossi e Vinales?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 20:17:00 GMT)

MotoGp - Test IRTA Qatar Day 2 : Iannone beffa Dovizioso e Marquez - Rossi 11° : Alle spalle del campione del mondo in carica il pilota del team Tech3, Johann Zarco , e Alex Rins . Sesto crono per Cal Crutchlow che precede un Maverick Vinales in evidenti difficoltà. Il pilota ...