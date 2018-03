MotoGP | GP Qatar 2018 – Valentino Rossi | “Il passo non è male | ma il problema è sempre

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Soddisfatto della moto - ci manca ancora qualcosa in ottica gara” : Due sessioni di prove libere ed altrettanti migliori tempi per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non può che essere soddisfatto di questo suo venerdì del Gran Premio del Qatar della motoGP, e lo conferma anche nelle interviste di rito al termine della giornata. “Sono andato molto bene, ci siamo, ma su questo non avevo dubbi – spiega ai microfoni di Sky Sport – Adesso però si inizia a lavorare sui dettagli dato che ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : analisi prove libere. E’ già duello Ducati-Honda. Suzuki in crescita - Yamaha costretta a rincorrere con Valentino Rossi e Vinales : Prima giornata di prove libere in Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2018. Le prime due FP hanno confermato l’andamento dei test. La sensazione è infatti che sarà un duello Ducati-Honda, ma con la Rossa favorita. È in particolare Andrea Dovizioso il più in palla, come dimostra il miglior tempo nella seconda sessione. Ad impressionare è stata soprattutto la facilità con cui il pilota italiano ha ottenuto il crono, senza particolari ...

MotoGP Qatar - è dominio Dovizioso - solo nono Rossi : Sesta piazza per il ampione del Mondo Marc Marquez con la prima Honda, davanti al compagno di squadra Dani Pedrosa. Più indietro le Yamaha, che piazzano solo Valentino Rossi al nono posto e Zarco al ...

MotoGP Qatar - è dominio Dovizioso - Rossi nono : LOSAIL - Anche nella seconda sessione si conferma in vetta alla classifica dei tempi Andrea Dovizioso con 1'54″361, questa colta davanti alla Ducati del team Pramac di Danilo Petrucci. Terzo ...

MotoGP - Qatar : Dovizioso show nelle prove libere : LOSAIL - Si comincia nel segno della Ducati, con due Rosse - la Gp18 di Andrea Dovizioso e quella, in versione Pramac, di Danilo Petrucci - davanti a tutti nella prima giornata di prove del ...

MotoGP Qatar - è dominio Dovizioso : Sesta piazza per il ampione del Mondo Marc Marquez con la prima Honda, davanti al compagno di squadra Dani Pedrosa. Più indietro le Yamaha, che piazzano solo Valentino Rossi al nono posto e Zarco al ...

MotoGP - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : grande Ducati a Losail - con Andrea Dovizioso davanti a Petrucci - sesto Marquez - nono Valentino Rossi : Si sapeva che Andrea Dovizioso era il grande favorito in vista del Gran Premio del Qatar della MotoGP, e la prima giornata di prove libere lo ha confermato. Dopo la prima sessione di oggi (clicca qui per la cronaca), infatti, il pilota romagnolo ha fatto il bis anche nella FP2, concludendo davanti a tutti e confermando che la moto di Borgo Panigale si sposa in maniera perfetta con il tracciato di Losail. Buone risposte anche dai suoi compagni di ...

MotoGP - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : grande Ducati a Losail - con Andrea Dovizioso davanti a Petrucci - sesto Marquez - nono Rossi : Si sapeva che Andrea Dovizioso era il grande favorito in vista del Gran Premio del Qatar della MotoGP, e la prima giornata di prove libere lo ha confermato. Dopo la prima sessione di oggi (clicca qui per la cronaca), infatti, il pilota romagnolo ha fatto il bis anche nella FP2, concludendo davanti a tutti e confermando che la moto di Borgo Panigale si sposa in maniera perfetta con il tracciato di Losail. Buone risposte anche dai suoi compagni di ...

Gran Premio Qatar MotoGP - dove vedere la gara in Tv e in streaming : Inizia la stagione 2018 di MotoGp con il Gran Premio del Qatar, una pista per tradizione favorevole alla Yamaha L'articolo Gran Premio Qatar MotoGp, dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MotoGP Qatar 2018 - prove libere 2 in diretta dalle 17 : Dopo la sessione inaugurale del motomondiale, all'insegna degli italiani, si torna in pista in notturna. Segui qui risultati e tempi live Motogp Qatar 2018, le prove libere 1. Risultati e tempi

MotoGP. Ducati e il telaio misterioso in Qatar : 'Sotto c'è qualcosa' : Le prove libere in Qatar hanno messo in evidenza una novità in casa Ducati. Sulla Rossa di Borgo Panigale si vede un parte di telaio coperta con uno speciale nastro americano. La domanda è: quella ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : qualifiche (sabato 17 marzo). Programma - orari e tv. Come vederle su Sky e TV8 : Sabato 17 marzo saranno le qualifiche del Mondiale di MotoGP ad animare il GP del Qatar 2018. Sul circuito di Losail, le luci artificiali metteranno in mostra il darsi in pista dei piloti della classe regina. Sarà ancora duello tra Marc Marquez ed Andrea Dovizioso? Valentino Rossi, fresco di rinnovo con la Yamaha, sarà della partita? E Come si comporteranno Lorenzo, Pedrosa e Zarco? Tanti i quesiti a cui solo il time-attack potrà dare risposta. ...

MotoGP Qatar - nelle prime libere Dovizioso in testa davanti a Rossi : Dietro i due italiani c'è il campione del mondo Marc Marquez con la Honda. Appena giù dal podio virtuale Andrea Iannone, che conferma i progressi della Suzuki su questo tracciato. La seconda Ducati ...

MotoGP Qatar - Dovizioso davanti a Rossi nelle prime libere : Dietro i due italiani c'è il campione del mondo Marc Marquez con la Honda. Appena giù dal podio virtuale Andrea Iannone, che conferma i progressi della Suzuki su questo tracciato. La seconda Ducati ...